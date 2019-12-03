區選後首現身　王志民：將聯同中聯辦人員繼續履職　定不辜負支持

建制派在區議會選舉大敗後，中聯辦主任王志民動向成為政界焦點。港區全國人大代表葉國謙父親葉旋威早前辭世，上周於香港殯儀館舉殯，但有報道指王志民未有送上花圈，引起政圈竊竊私語，並把此舉與換人的傳聞扣連。 不過，王志民今日（3日）現身北京，出席「紀念澳門基本法頒布二十週年座談會」，並接受大公文匯集團訪問。王志民表示，自己很堅定告訴香港朋友和記者，他會與中聯辦領導班子和全體同事，繼續堅決貫徹總書記習近平重要講話精神。

中聯辦主任王志民。（資料圖片）

王志民今日在北京出席《基本法》座談會後接受訪問，他指中聯辦會堅決貫徹習近平就當前香港局勢提出的「三個堅定不移」、「三個堅定支持」重要指示，繼續堅定支持行政長官和特區政府依法施政，堅定支持香港警察嚴正執法，堅定支持香港司法機構依法懲治暴力犯罪。

王志民說，自己與中聯辦班子和同事，一定會繼續忠實履行中央賦予他們在香港的職能，一定不辜負香港同胞對中聯辦一直以來的關心、支持和期望，不會辜負祖國14億人民對中央派駐香港機構的殷切希望，以及不辜負以習近平為核心的黨中央，一直以來對香港的牽掛、重視、關心和關懷。

今次是區選後王志民首次公開露面，同場有多名國家領導人，包括中央政治局常委、全國人大委員長栗戰書、國務院副總理韓正。