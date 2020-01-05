高院被噴漆辱罵法官　鄭若驊網誌斥損害法治：令人不明所以

元旦遊行當日有示威者在高等法院外牆塗鴉，噴上「法治已死」，以及批評個別法官的字句。 律政司司長鄭若驊今（5日）發表網誌指，指以塗污的手段破壞終審法院及高等法院大樓，以及辱罵個別法官的行為有可能觸犯藐視法庭。她批評有關行為企圖損害法治，破壞香港核心價值，令人不明所以。她又指，維護司法獨立是每一名香港市民的責任，籲大家鼓勵身邊的人一同努力，「盡快讓我們熟悉的香港再次重新出現。」

高院低層4樓入口處在元旦遊行日被人噴上「法治已死」四個大字。(資料圖片)

鄭若驊指，法官是根據獨立的司法人員推薦委員會推薦而任命，其委任不受政治審查，唯一考慮的因素是其司法和專業才能。她又指，法官享有任期和不受法律追究的保障，區域法院或以上級別的法官獲委任時，必須承諾任期完結後不會在香港執業為大律師或律師，「這個不設『旋轉門』的決定，是免卻公眾對任何潛在利益衝突的疑慮，加強法官的獨立性，一直行之有效。」

鄭若驊肯定香港法官的質素一直維持於最高水平，稱讚他們專業地以公正不阿的態度來處理案件，香港的案例不時在海外被引用，這說明國際法律界對香港司法和法律制度的尊重和信任。

鄭若驊在文中舉例，指曾處理英國脫歐案的終審法院非常任法官廖柏嘉勳爵，曾稱「親身經驗告訴他終審法院所有常任法官都是以公平公正的態度」，若然他對香港法院的獨立性和公平性有所質疑，便不會再出任非常任法官。鄭若驊認為，這反映了其他司法管轄區的法官願意加入司法機構，是建基於對香港司法制度和法庭獨立性的信任。