【中聯辦換人】陳婉嫻讚駱惠寧地方治理出色　料中央對港重新思考

中聯辦出現人事調動，曾任山西省委書記的駱惠寧，接替王志民出任中聯辦主任。工聯會榮譽會長陳婉嫻今日（5日）出席活動回應指，此舉顯示中央對香港有「重新的思考」，又認為駱惠寧雖然較少香港工作經驗，但過去在山西省的表現出色，相信能帶領香港進步。

陳婉嫻稱讚駱惠寧地方治理能力出色。（潘希橋攝）

本身是婦女事務委員會主席的陳婉嫻，今日出席由明愛主辦的「婦女二次就業培訓計劃」活動。被問到中聯辦易帥，她稱對人事變動「唔出奇」，因在近日社會氣氛下，中央可能對香港有些「重新的思考」。

對於新上任中聯辦主任的駱惠寧被指缺乏香港工作經驗，陳婉嫻認為不會影響其工作表現，「以前他在山西省的時候，也是困難重重的地方⋯⋯最重要的是他有多大決心去做」，又指中央其他專門研究香港事務的部門會配合，讓駱惠寧可以作為參考。

她又提到，駱惠寧往年曾對香港提出精闢的評價，指「香港仍然是可以生金雞蛋的地方」，認為對方作為中央級官員，對香港一定常常保持關注。對於今次換人是否代表中央對港方針改變，她直言無從判斷，惟香港需要一個「有心的人」去帶領，因目前問題實在太過複雜。

今年73歲的嫻姐，雖然聲沙抱恙，但提起政府工作仍然「中氣十足」。就婦女事務委員會的工作，她就「勞氣」批評政府當局作風官僚，皆因她從前年起便一直爭取10億撥款，成立基金推廣兩性平等及協助婦女重返職場，但當局一直遲遲未批。她又希望政府能通過社區投資共享基金，協助建立墟市，幫助婦女有更多彈性謀求生計。