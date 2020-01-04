【中聯辦換人】「封疆大吏」駱惠寧　仕途五大特別之處

王志民卸去中聯辦主任職務，駱惠寧走馬上任，外界關注這名過往工作履歷中沒有涉及香港事務的官員，如何處理香港反修例風波引發的重大危機。 翻開駱惠寧的履歷，可以發現有五個特別之處，可見這次中央在非常時期，下了一個非常任命決定。

過往的中聯辦主任，在上任前均與港有密切關係，或曾在中聯辦、港澳辦內工作。（資料圖片）

非港澳辦、中聯辦系統官員

第一點是，非國務院港澳辦、中聯辦系統的官員。1997年香港回歸以來，歷任中聯辦主任包括姜恩柱、高祀仁、彭清華、張曉明和王志民，工作履歷均與香港有密切關係，或在港澳辦、中聯辦任職，理應較為熟識香港事務。而新上任的駱惠寧，過去幾十年工作經驗都與香港沒有明顯直接聯繫。

長期地區工作 典型政治幹部

第二點，駱惠寧是「封疆大吏」，長期在地區工作，包括領導安徽、青海、山西省，職銜包括省委書記，是典型的政治幹部。以「封疆大吏」執掌中聯辦，是前所未有的情況。

委重點改革山西 政績受肯定

第三點是駱惠寧擔任山西省委書記時，山西省正經歷嚴重貪腐事件。駱惠寧在這種時刻上任山西，體現北京充份信任，而後來他的工作亦獲得中央認可。

去年11月30日駱惠寧卸任山西省委書記時，接任的樓陽生就評價駱惠寧：「正值山西政治生態在治亂中奮力治本、經濟發展在下行中奮力前行的關鍵時期」，「為山西改革發展穩定傾注了大量心血，做了大量卓有成效的工作」。

已屆退休年齡 去年底退居二線

第四點則是年齡。駱惠寧已屆65歲正部級官員的退休年齡，而去年卸任山西省委書記的原因，亦是已屆退休年齡。去年12月28日，駱惠寧調任全國人大財政經濟委員會副主任委員，說明在官場已退居二線。今次擔當中聯辦主任，可以說是超齡服役。

駱惠寧去年卸任山西省委書記，原因是已到退休年齡。（中新社）

香港臨重大危機 料帶具體使命來港

第五點是香港正值回歸22年以來最嚴峻管治危機，經濟亦出現技術性衰退，在這個時候上任，可見北京是委以重任，是非常時期的非常任命，相信是帶着具體使命來港。

反修例風波困擾香港，駱惠寧較過往中聯辦主任更具政治官僚色彩，或許更擅長從整體結構來處理香港問題。而去年10月中共召開的十九屆四中全會，提出不少針對性的政策宣示和要求。這時讓駱惠寧掌中聯辦，或是希望他以當年重建山西政治生態的魄力，在實行「一國兩制」的香港，肩負起更具政治挑戰的改革重任。