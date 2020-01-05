【中聯辦換人】傳王志民任中央黨史和文獻研究院　劉兆佳：好安排

中聯辦昨出現重大人事變動，上任僅兩年多的中聯辦主任王志民被免職，由曾任山西省委書記、從未涉足港澳事務的駱惠寧接任。 國務院未有交代王志民的去向，今日（5日）有報道指王志民已到回北京，將出任中央黨史和文獻研究院副院長。全國港澳研究會副會長劉兆佳認為，中央黨史和文獻研究院乃中央主要智庫之一，在中央決策過程中擔當重要角色，若王志民出任有關職位是好安排。 全國人大常委譚耀宗表示，未聽聞王志民轉到文獻研究院，認為對方有新工作安排亦不出奇。

新華社公布，國務院免去王志民的中聯辦主任職務，任命駱惠寧為新任中聯辦主任。（資料圖片／洪嘉徽攝）

文獻研究院屬正部級

《巴士的報》今日引述多位消息人士透露，王志民已回北京，將出任中央黨史和文獻研究院副院長。

根據官方網站，中央黨史和文獻研究院是黨的歷史和理論研究專門機構，是黨中央直屬事業單位，為正部級。2018年3月，中共中央印發了《深化黨和國家機構改革方案》，將中央黨史研究室、中央文獻研究室、中央編譯局的職責整合，組建中央黨史和文獻研究院，不再保留中央文獻研究室。

2017年中共十九大後，中央宣講團曾到香港，向特區主要官員講解十九大精神和政策方向，當時由中央文獻研究室主任冷溶主講，時任中聯辦主任的王志民亦在台上。

2017年中共十九大後，「中央宣講團」曾到香港，當時由中央文獻研究室主任冷溶主講。（林若勤攝）

劉兆佳表示，中聯辦現時的任務，是要全面執行中央於四中全會宣傳的對港方針。（資料圖片）

劉兆佳：中央決策過程的重要角色

全國港澳研究會副會長劉兆佳接受《香港01》查詢時指，研究院是正部級單位，若王志民出任副院長，只是平調而已，並非降級。他指中央黨史和文獻研究院乃中央的主要智庫之一，在中央決策過程中擔當重要角色，「王志民再過幾年已經到達正部級的退休年齡，能夠在那個機構任內退休是很好的安排。」

劉兆佳說，傾向認為今次中聯辦人事變動是中央為應對香港嚴峻局勢的戰略部署，目的在於強化中央在港的角色及工作，從而讓中央得以更有力駕馭香港的局勢，防止內外反華勢力的干擾破壞，「王志民個人問題毋須看得太重要。」