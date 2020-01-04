【中聯辦換人】王志民與港淵源深　中央肯定其表現　尤其佔中後

各方關注，今次國務院免去王志民的中聯辦主任職務，任命駱惠寧為新任中聯辦主任，是否與反修例風波有關？ 據來自北京最權威消息，中央高度肯定王志民在2014年佔中後的工作表現，今次調職只是因為近日香港形勢改變，中央需要不同人處理香港的問題。 北京最權威消息強調，中央對於王志民在上任後平息社會不同爭議，與市民溝通的積極表現，表示充分肯定。

2018年12月3日，王志民會見駱惠寧。（中聯辦圖片）

現年62歲的王志民，過去與香港淵源甚深，曾三度調派香港，他在1992年初踏足香港，出任新華社香港分社（中聯辦前身）辦公廳副處長、處長。1994年任新華社香港分社婦女與青年工作部副部長。

在2008年，王志民重返香港，出任中聯辦副秘書長兼青年工作部部長；2009年，他升任中聯辦副主任，及後經兩次調職後，王志民在2017年9月接替張曉明出任中聯辦主任至今。

新華社公布，國務院免去王志民的中聯辦主任職務，任命駱惠寧為新任中聯辦主任。（資料圖片／洪嘉徽攝）

王志民在新上任會見傳媒時，曾以「第二故鄉」形容香港，指自己感恩有機會服務香港，祝願香港和香港人像陽光一樣燦爛美好。他強調中央對港的一國兩制方針不變，會配合及支持特首及政府，依照《基本法》施政，促進「一帶一路」發展，包括粵港澳大灣區建設。

2018年1月14日，王志民說，「中環西環行埋一齊」是為香港未來好。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

2018年1月14日，王志民上任不久，他在出席香港青少年軍總會大樓開幕典禮時曾表示，自其來到香港後，一直有不少人問他，中環和西環之間的關係如何，他稱中、西環是共同合作的關係，亦是「一齊為香港、為國家，同青年以後一齊做野」，又提到「然後一定愈做愈多，一齊做畀大家睇」。王志民認為，這番話是說出他與特首林鄭月娥的共同心聲，因為「中環西環行埋一齊」是為香港未來好。

2018年4月，中聯辦破天荒首次舉行參觀日，期間王志民突然現身，以「特別嘉賓」形式與市民握手見面，並與市民大打乒乓球。

2018年4月，中聯辦破天荒首次舉行參觀日，期間王志民突然現身，以「特別嘉賓」形式與市民握手見面，並與市民大打乒乓球。（資料圖片 / 潘希橋攝）

王志民在同月應立法會主席梁君彥邀請，到立法會出席午宴，是上任後首次來到立法會，與泛民直接互動。當時民主派三大板塊均有代表出席，其中民主黨主席胡志偉、公民黨黨魁楊岳橋、專業議政召集人郭榮鏗等悉數出席，且與王志民一同坐在主家席。

王志民致辭時用廣東話表示，跟議員「坐埋一齊傾吓偈，真係好親切、好開心」，並發表了對立法會的三點感受，包括指立法會是宏揚愛國愛港精神的重要力量；最後又向立法會送上兩本書，其中一本是憲法與基本法合訂本。

2018年4月，王志民應立法會主席梁君彥邀請，到立法會出席午宴，他向立法會送兩本書，一本為憲法與基本法合訂本，另一本為《鄧小平論香港問題》。（資料圖片 / 張浩維攝）

王志民最後一次現身，是在上月特首林鄭月娥赴京述職時，但當時他未有發言。