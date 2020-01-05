【區會開鑼】共16區民主派議員杯葛簡介會　柴灣區議員擬踩場抗議

民政事務總署前日（3日）致函各新任區議員，邀請出席下周五（10日）由政務司司長張建宗主持的簡介會，惟多個由民主派主導的區議會已表明拒絕出席。 九龍城、西貢區等多區的民主派區議員今日（5日）分別發聲明，表示將杯葛今次簡介會，截至今日下午四時半，共有16區全體民主派區議員以聯合聲明方式表明拒絕赴會。不過，據聞部份柴灣區議員有意出席，即場向官員抗議。

政務司司長張建宗將主持的下週五的區議會簡介會，惟共有16區全體民主派區議員以聯合聲明方式表示將杯葛。（資料圖片）

批邀請時間倉卒、誠意欠奉

九龍城15名民主派區議員今日發表聯合聲明，表示拒絕出席由政務司司長張建宗主持的區議員簡介會。聲明指，半年來民意清晰響亮，政府在區議會選舉結束後聲稱聆聽民意，但卻「在體制內高調恐嚇教育界人士，在街頭則繼續縱容警暴濫權」，而特首宣稱將授予落選建制派公職，「更見政府蔑視民意之態度」。

聲明批評，區議員要有幸中籤才能在簡介會發言，而司長也只會備悉意見，然後交回相關部門跟進處理，因此簡介會只是政府官員單向的接見會，批評是行禮如儀，無助於改善社區。

另外，31名東區區議員亦發聯合聲明指，簡介會邀請時間倉卒，如同「傳召」，認為誠意欠奉及有欠尊重。聲明指，上屆落選議員獲邀見行政長官，當選議員反而只獲安排次一級的官員見面，是不合禮節，「實為矮化行政長官」。聲明反建議政務司司長落區，與一眾議員作正式會面，並同時建議當局可參照曾蔭權年代的做法，召開地方行政高峰會。社民連曾健成未有參與聯署。

不過，東區民主派的聲明未有表明不出席簡介會，據聞部份柴灣素人區議員有意赴會，向官員抗議。

中西區區議會已表明不會出席簡介會。（資料圖片）

西貢區的聯合聲明則指，簡介會對政府與新一屆區議會的溝通並無實際作用，區議員亦根本沒有足夠時間在簡介會中發表意見。聲明又批評政府所舉辦的社區對話工作虎頭蛇尾，令人懷疑政府聆聽民意代表聲音的誠意，並要求特區政府認真檢視主要官員與新一屆區議會溝通的方式。