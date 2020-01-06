【財政預算案】民建聯晤陳茂波　嚴厲促求變　打破固有政策框架

民建聯今日（6日）就2020/21年度的財政預算案，會晤財政司司長陳茂波提出建議。民建聯主席、立法會議員李慧琼於記者會上表示，已嚴厲敦促政府在這個非常時期，需持求變心態推行非常措施，打破固有政策框架及理財思維，以突破社會困局，解決深層次矛盾。

民建聯今日與陳茂波會面，提出有關財政預算案的建議。（翟睿敏攝）

民建聯今日與陳茂波會面，提出有關財政預算案的建議，李慧琼指已嚴厲敦促陳茂波在這個非常時期，要作出一份非常的預算案，以解決香港的深層次矛盾問題。李慧琼解釋，造成當前社會騷亂的主因是香港長期存在不少深層次問題，包括貧富差距銳增、基層缺乏向上流動機會等均使民怨積壓，認為政府必須突破固有的政策框架及理財思維，推出一份較前瞻及進取的預算案。



李慧琼又指，過往財政預算案不會推出施政報告以外的新措施，建議政府應以求變心態作出改變，突破過往做法，以解決現時的社會困局。盡快恢復社會秩序。

就恢復社會秩序方面，民建聯周浩鼎提出應設24小時特別法庭，加快處理被補人士的檢控程序。（翟睿敏攝）

周浩鼎：設24小時特別法庭

就恢復社會秩序方面，民建聯提出應設24小時特別法庭，加快處理被補人士的檢控程序。立法會議員周浩鼎解釋，此做法參考了2011年英國政府為應對騷亂，加快審判工作的做法，認為加快檢討相關人士可增加阻嚇性，達到止暴制亂的效果。

周浩鼎又提到，政府雖曾多次派員清理多區的連儂牆，但卻經常「死灰復燃」，建議要設立聯合隊伍恆常清理違法標語；對於被「裝修」波及的中小企，可設立復元基金及受損支援基金，協助企業恢復原狀。



李慧琼：不反對派錢 但應以解決深層次矛盾問題為先

民建聯提出，貧富差距是其中一個重要的深層次問題，需針對性處理。立法會議員鄭泳舜倡議政府向基層推行紓困措施，包括設立過渡性租金津貼，訂立劏房租務管制、將公共交通費用補貼計劃的啟動門檻由400元降低至200元等，使多些基層能受惠。

被問到是否支持派錢？李慧琼表示不反對，但應以解決深層次矛盾問題為先，展示政府承認存在問題及願意帶頭處理的魄力及工作能力。她又提到雖然今屆政府出現財赤問題，但相信以政府豐厚的財政儲備，可抵擋短期的經濟困難。