【區會開鑼】九龍城區會變天　建制變少數派　照選正副主席撼泛民

九龍城區議會今天（9日）召開首次會議，取得15席成為多數派的民主派，將推舉民主黨蕭亮聲出任主席，鄺葆賢料出任副主席。不過，議席銳減至只有10席的建制派不甘示弱，上屆區議會主席、民建聯潘國華將角逐主席一職，前區會副主席、經民聯左滙雄則會參選副主席。 左滙雄接受查詢時表示，他服務社區和區議會多年，即使建制派未必有足夠票數，但仍希望為議會「承擔多啲」。蕭亮聲則表示歡迎競爭，認為建制派參選正、副主席乃體現民主。

現年35歲的蕭亮聲自2007年當選九龍城區議員，連任至今，他於2016年12月退出民協，及後加入民主黨，為現時九龍城區最資深的民主派區議員。（蕭亮聲facebook）

建制派以寡敵眾難「偷雞」

九龍城區議會過往一直由建制派主導，上屆24個民選議席，民主派只得4席，取得20席的建制派可謂雄霸一方。不過今屆情況大逆轉，民主派在九龍城區議會一舉取得15席，其中民主黨成為大贏家，豪取10席，建制派則由20席大減至只有10席。

成功連任的潘國華和左滙雄，今天將代表建制派角逐連任正、副主席。左滙雄接受查詢時表示，他與潘國華已向區議會秘書處提交提名表格，指自己服務社區和區議會多年，即使建制派未必有足夠票數，但仍希望為議會「承擔多啲」，遂參選區議會副主席。

左滙雄認為，不論哪個派別擔任區議會主席和副主席，也要根據會議常規行事，加上區議會工作以民生、地區為主，且有很多公眾監察區議會會議運作，認為由泛民主導的區議會「未必會太過政治化」。

左滙雄接受查詢時表示，他服務社區和區議會多年，即使建制派未必有足夠票數，但仍希望為議會「承擔多啲」。（資料圖片／盧翊銘攝）

鄺葆賢獲推舉擔任副主席。（資料圖片／梁鵬威攝）

泛民將動議成立「警隊執法調查委員會」

多個區議會已召開首次會議，並選出正、副主席，不少民主派在當選主席後均朗讀聲明，葵青民主派更在當選正、副主席後高唱《願榮光歸香港》，左滙雄對民主派在區議會作政治表態持開放態度，強調只要合乎會議常規，他也會表示尊重。

蕭亮聲回應時表示歡迎競爭，認為建制派參選正、副主席乃體現民主。現年35歲的蕭亮聲，自2007年當選九龍城區議員，連任至今，他於2016年12月退出民協，及後加入民主黨，為現時九龍城區最資深的民主派區議員。據了解他早前獲民主派推舉為區會主席，成功連任的鄺葆賢則獲推舉為副主席。

蕭亮聲表示，選舉正、副主席後將會為所有因反修例運動離世的人默哀。被問到日後主持會議的作風，蕭亮聲表示，他會確保所有獲民意授權進入議會的議員得到平等對待，又說：「作為民主派，不會像少數保皇派過去不民主的作風。」

有當區區議員表示，即使建制派參選正、副主席，但民主派當選主席毫無懸念，又認為建制派現淪為少數派，相信他們會以不同手段阻撓民主派的工作。他又指，民主派今日將動議成立「警隊執法調查委員會」，料泛民、建制將會就此有一番激辯。該區議員透露，民主派在選舉正、副主席後將會朗讀聲明，「唔知建制派到時（讀聲明）會有咩反應，我諗都幾好睇！」