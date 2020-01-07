【區會開鑼】葵青泛民唱《榮光》　建制離場抗議：下次打麻將都得

區議會換屆後，葵青區議會今日（7日）舉行首次會議，分別由民主黨單仲偕及張文龍當選正副主席。民主派區議員其後在會上唱出《願榮光歸香港》，引起建制派不滿。民建聯梁嘉銘批評主席單仲偕偏幫泛民，又質疑今次容許議員於會上唱歌，下次「帶埋麻將嚟打都得啦」，並連同其他建制離場抗議。

全體民主派區議員站立並唱出《願榮光歸香港》。（青衣島民直播截圖）

由於民主派於會前已做好協調，故單仲偕及張文龍在沒有競爭對手下分別自動當選正副主席。會議交由單仲偕主持後，民主派蔡雅文動議作出一項口頭聲明，以歌唱的形式表達過去半年香港人所受到的遭遇，動議獲接納及通過，全體民主派區議員站立並唱出《願榮光歸香港》。

建制派對此表示不滿，在席上要求主席處理，梁嘉銘質疑單仲偕偏幫泛民，更指「今次可以唱歌，下次可以跳舞，帶埋麻將嚟打都得啦」；盧婉婷再三要求單仲偕制止不果，對對方予以譴責，並帶同所有建制議員離場抗議。

民主派於會後批評建制的離場舉動，公民黨譚家浚在facebook發文，統計5位建制派議員的在席時間只有10分鐘，惟今日的會議尚有很多重要議題需經討論，例如1至3月的撥款安排及違泊問題等，批評建制「民生又唔做，政治又唔表達」，建議對方請辭。

公民黨譚家浚批評建制「民生又唔做，政治又唔表達」。（譚家浚facebook）

通過動議要求林鄭下台

會議進入處理動議的議程，公民黨譚家浚提出臨時動議，要求特首林鄭月娥及主要問責官員下台；並解釋區議會雖沒有權力，但有責任作出政治取態。另一臨時動議則由張文龍提出，要求政府全面落實五大訴求，兩項動議均獲全體在席區議員一致通過，並作出「五、一」手勢及高呼「五大訴求，缺一不可」的口號。

唐皓文提出要求譴責警暴，關注過往警方於葵青區的執法問題，包括警長於葵芳站擎槍、交通警於馬路上撞向示威者而未被停職等。梁錦威表示和議，指出警方曾於葵涌邨施放催淚彈，批評是「草菅人命」，亦擔心區議會難以對「警暴」進行監察。動議同樣獲得通過。