【區會開鑼】建制冷待簡介會　離島余漢坤疑擺烏龍：未收到邀請

政府上周向各區議員發出邀請函，邀請出席周五（10日）由政務司司長張建宗主持的簡介會，議員需於今日作出回覆。過半數泛民議員表明會杯葛會面，不滿政府邀請時間倉卒。 離島區議會今日（6日）舉行首個會議，新任主席、建制派的余漢坤卻稱未有收到簡介會的邀請，被同區區議員容詠嫦批為「無能」，質疑對方能否勝任主席一職。

新任離島區議會主席余漢坤卻自言未有收到簡介會的邀請。（李澤彤攝）

各區新任區議議員上周五（3日）陸續收到邀請，出席由張建宗主持的簡介會。張建宗在回應傳媒提問時，形容是溝通的開始，希望有多些議員出席。惟截止今日下午4時半，共有16區全體民主派區議員，已聯合聲明方式表明拒絕赴會。

建制派對出席簡介會亦不見得踴躍，余漢坤今日當選區會主席後回應傳媒提問時，更自稱未有收到邀請。在旁的民主派容詠嫦反指，所有區議員早已收到相關郵件，質疑對方未有留意自己應做的工作，批評對方「無能」，「如果我地未來嘅區議會主席，連依樣咁簡單嘅野都答唔到嘅話，大家會點睇？」

同屬建制派的離島區議會副主席黃文漢則表示，有收到邀請，但未決定是否出席，坦言自己「答唔到啲乜」，會與同區議員商議後再決定出席意向。他同意張建宗親自落區，與區議員進行直接對話的作用較大。

容詠嫦批評余漢坤為「無能」，質疑對方能否勝任主席一職。（李澤彤攝）

周玉堂落選主席不滿離場

今屆主席選舉出現建制「內鬥」，除了新上任的泛民區議員梁國豪外，建制分別有上屆主席、鄉事派周玉堂及余漢坤競逐主席。對於是次落敗，周玉堂顯得頗為不滿，於下午5時半左右先行離席。被問到會否出席簡介會，周玉常直言「都已經無得撈啦，仲去黎做咩」，及後急步離去。

民建聯立法會、區議會雙料議員柯創盛，及民建聯觀塘區議員顏汶羽早前回覆查詢，亦表示因當日另有會議在身，不會出席簡介會。

泛民區議員梁國豪參選區議會主席。（李澤彤攝）