【政壇諸事町】謝偉俊見財爺　要求政府代供全年「強迫金」

新年伊始，政府又是時候準備新一年度的財政預算案，不少政界人士都準備提出意見。 立法會議員謝偉俊昨日與財政司司長陳茂波見面，向他提交不少建議，當中包括「放寬強迫金用途」。 等等，阿Paul（謝偉俊洋名）是不是打錯字，強積金打成了強「迫」金？

指財策往往有「爆炸性」後果 搞到市民嬲嬲

先不開估，來看看謝偉俊昨日向陳茂波提出的建議。他表示，近年特區政府愈趨複雜的財政政策，往往會帶來「爆炸性」後果，搞到市民嬲嬲。相信說的是2019年初派發4,000元的事件，當時大家要填大量表格，之後等大半年可能仍然未能拿到金錢，市民為之氣結。

2020年經濟下行機會更大，相信有更多市民需要幫助。謝偉俊就建議，今年財政預算可以「化複雜為簡單」，同時亦要惠及中產和夾心階層。

謝偉俊建議政府，考慮全免薪俸稅1年。（資料圖片）

建議全免薪俸稅 或將多項開支列入扣稅

謝偉俊指出，參考去年估算政府庫房在沒有收入之上，仍可以應付23個月運作開支，而薪俸稅佔政府收入不足10%，建議政府考慮全免薪俸稅1年。

如果未能全免薪俸稅，謝偉俊亦建議將「住屋租金」、「樓宇按揭貸款」、「重症醫療開支」、「聘用外傭或長者護理員開支」列入扣稅項目。

至於供完樓的業主，謝偉俊亦建議寬免差餉及代住宅業主繳付地租。

謝偉俊又建議放寬「強迫金」用途，以及為全港勞動人口代供全年「強迫金」。

落tag「#廢除搵笨強積金」

大家可能以為阿Paul打錯字，但其實沒有！正所謂「重要的事放在tag說」，謝偉俊facebook匯報的文章就落了tag「#廢除搵笨強積金」。相信他認為強積金肥了基金公司，但對打工仔未必有利。套用電影《奪命金》一句對白：「有人睇住？咪又係睇住佢跌。」可能阿Paul也很有共鳴。

重要的事放在tag說，謝偉俊文章其中一個tag是「#廢除搵笨強積金」，明顯上文的強迫金不是寫錯字。

再講阿Paul文章，最後還有幾個tag，充份發揮了「抽水」能力，除了正路的「#共渡時艱」，還有諷刺派4,000元用大筆行政費的「#唔好再曬無謂行政費」，諷刺旅發局抽獎搞到全民震怒的「#唔要電郵驗證碼」，還有引用警務處公共關係科高級警司江永祥近期名句「大家要將畫面拉闊一啲」的「#財爺唔該睇闊D」，真係「太平洋都畀你抽乾啦」！