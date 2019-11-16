【政壇諸事町】葉劉睇完大戲發表觀後感：希望天庭介入止暴制亂

反修例風波持續5個月，不少示威者在香港各處堵路，今日（16日）下午浸會大學附近的軍營，有解放軍走出軍營清理路障，受到全城關注。 而今日下午去睇粵劇的新民黨主席葉劉淑儀，睇完大戲後發表觀後感，言語之間意有所指，更表示「希望天庭介入止暴制亂」！

葉劉在facebook連環發文，大書劇評。她表示有位粵劇發燒友朋友邀請她到尖沙咀文化中心觀賞粵劇。

原來八和會館為慶祝文化中心成立三十周年，舉辦一場特別表演，一次過演出四齣知名傳統例戲《《玉皇登殿》、《八仙賀壽》、《加官》以及《仙姬大送子》（加長版）。

葉劉淑儀引述八和會館主席汪明荃表示，四齣劇目均反映「天道酬孝」、「人在做，天在看」、「是非黑白顛倒不分時，玉皇大帝會派遣天兵神將拯救凡間」 等傳統價值觀。（葉劉淑儀facebook）

文字間看得出葉劉對粵劇頗有心得，原來小時候她多次觀賞節日的戲班演出，又解釋例戲有多種人物演出，讓全數演員都可以登台表演，例如2019年八和會館為慶祝回歸20周年，演出一場《香花山大壽》，內容是觀音壽辰，滿天神佛來慶賀，場面非常盛大。

反映傳統價值觀：凡間有災禍 天界必打救

葉劉其後發表劇評，指四齣例戲都有共通點，「就是充分反映反映中國傳統社會信奉天道觀，即天上的有情世界，定會眷顧凡人生靈，凡間每遇災禍，必會盡力打救」。

《加官》則是唐太宗和著名諫官魏徵的故事。故事說唐太宗命魏徵表演，魏徵不想暴露身份，但又不能違抗太宗旨意，於是便戴上面具並以字條作為開場白，向觀眾祝賀。

稱市民希望玉帝派天兵神將拯救香港

而最吸引葉劉的劇目則是《玉皇登殿》。劇目講述玉帝上朝時神將稟報凡間有異，「人世間黑氣衝天」，故派遣一眾天神下凡打救。

葉劉表示，《玉皇登殿》情節與現今香港局勢相似，「不少市民均希望有玉皇大帝派遣天兵神將驅邪斬妖，拯救香港，盡快止暴制亂，讓社會回復安寧」。

她引述和會館主席汪明荃演出後的演說，表示四齣劇目皆反映中國人傳統的天道觀：「天道酬孝」、「人在做，天在看」、「是非黑白顛倒不分時，玉皇大帝會派遣天兵神將拯救凡間」 等傳統價值觀。

葉劉亦表示：「我相信香港有不少人此刻亦有相同願望，希望天庭介入止暴制亂，讓社會盡快回復安寧，重現和諧友愛的香港。」