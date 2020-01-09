【立法會】建制派譴責泛民搞流會　黃國健：連民生議題都不放過

立法會主席梁君彥批准辯論勞工及福利局局長羅致光的動議，就是否容許將延長產假的草案繞過內會，交由人力事務委員會處理，但討論期間因為人數不足而流會。主席梁君彥表示因為餘下時間不多，今日內不會重開會議。他對於流會表示遺憾，形容是浪費立法會寶貴的議會時間，又指出席會議是議員的責任。 建制派對流會表示極為不滿，譴責泛民千方百計癱瘓立法會，工聯會黃國健形容若草案走到最後一步「臨門撻Q」是「死得唔眼閉」。新民黨容海恩批評泛民對家庭婦女不尊重，要求他們向市民道歉。

人民力量陳志全在立法會提出點人數，泛民議員亦悉數離席。待點人數鐘聲響畢，會議廳內僅28人在席，包括27名建制派議員及主席梁君彥，因不足法定人數35人而流會。(立法會影片截圖)

勞福局局長羅致光今(9日)在立法會動議，把有關延長產假的《2019僱傭（修訂）條例草案》繞通內會，直接交付由人力事務委員會處理，獲立法會主席梁君彥批准，議員就動議展開辯論，

但開會不足半小時，人民力量陳志全在會議廳只餘下寥寥數人的情況下提出點人數，泛民議員亦悉數離席。待點人數鐘聲響畢，會議廳內僅28人在席，包括27名建制派議員及主席梁君彥，因不足法定人數35人而流會。

「臨門撻Q」是「死都死得唔眼閉」

立法會建制派在流會後見傳媒，工聯會黃國健強烈不滿民主派在開會期間離開會議廳，蓄意造成流會，譴責泛民千方百計癱瘓立法會，連沒有政治含意的民生議題都不放過。他指工聯會爭取延長產假十多年，若行到最後一步「臨門撻Q」是「死都死得唔眼閉」。

黃表示，議案本應交付内會，折衷之下交到人力事務委員會審議，「佢哋(泛民)咁都唔放過，要討論動議期間交流會」這民主派議員與民為敵，影響數以十萬計的孕婦。

容海恩指泛民製造流會，對立法會及家庭婦女不尊重，連嬰兒都不放過，做法可恥。連尊重女性權益的條例都可以打垮，為自己訴求而把婦女權益棄之不顧，做法非常不負責任，要求他們向市民道歉。