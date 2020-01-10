【區議會】劉江華：觀塘海濱噴泉、摩頓台社區中心　均繼續興建

區議會簡介會今日（10日）舉行，政務司司長張建宗及民政事務局局長劉江華均有出席。對於民主派議員上任之後，計劃叫停高價地區工程，當中包括觀塘海濱公園音樂噴泉以及灣仔摩頓台社區中心。 劉江華表示，上述兩個項目都會繼續進行。

兩項目已批出合約 尊重合約精神

劉江華稱，觀塘音樂噴泉是由上屆議員提出並同意，及得到立法會支持，加上合約已批出，將會繼續進行。而灣仔區摩頓台社區中心，亦因為灣仔缺乏社區中心，市民又相當支持，而且合約已批出。在尊重程序及合約精神，及珍惜公帤下，會繼續推進工作。

被問到政府是否因為違約金高昂而繼續工程，劉江華指「唔會計啲咁嘅數」，而過往也未有在類似情況下停止工程，希望議員明白。他又稱，新任議員未來可以要求並提出使用區議會及政府部門撥款以進行工程。

張建宗亦表示，對議會已批淮，在財會排期中的地區項目，政府會努力爭取盡早實施，並希望所有議員能夠關心地區事務，做實事。

觀塘海濱音樂噴泉造價5,000萬元，2015年已交付立法會財務委員會工務小組審議，2018年11月底獲批撥款，預計今年完工。

至於摩頓台社區中心位於現時的排球場，造假高達1.4億元，包括1個可容納250人的多用途禮堂，附設一個舞台和一個舞台會議室，以及一個約可容納130人的多用途活動室，被質疑舞台同時有35人站在台上表演亦相當擠迫。