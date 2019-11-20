【區議會選舉】盤點各區「小白象」 　5000萬音樂噴泉非最貴

距離區議會選舉投票日尚餘數天，不少人仍在為選舉努力拉票，希望可以將更多元的聲音帶入議會，以及確保社區中的資源都可以運用在民生事項上。事實上，過往議會曾通過多項具爭議性、被喻為「小白象」的工程項目，當中不少項目的造價更是一筆巨款，引來地區人士的不滿，多年來地區上有不少被批為「擾民又無謂」的建築，新一屆的區議會即將來到，這個情況又是否有望改善？

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荃灣區：拆完又起 1.3億元重建西樓角花園

毗鄰荃灣港鐵站的西樓角花園，其翻新為獲區議會通過，並耗資1.3億元的項目。時任特首梁振英於2013年推出社區重點項目計劃，向各區區議會撥款一億元，荃灣區區議會於同年3月通過有關項目，將一億元全數用於拆卸，並重建西樓角花園，將花園升高一層，連接港鐵荃灣站行人天橋，並將下層位置改建成可容納200人的多功能活動室。

斥資巨額在花園底層興建的活動室，曾被地區人士批評為全港最貴的社區會堂，部分區議員曾提議將底層改建為交通樞紐，以紓緩附近一帶交通擠塞的問題，惟建議未被接納。重建項目獲區議會通過後，於2015年亦獲立法會財委會通過撥款一億元，工程於2016年11月展開，而花園亦於今年9月正式啟用。

工黨社區幹事趙恩來指，花園啟用後，平日有居民於該處休息、跳舞，惟使用率並不算高：「最多人使用就是播放梁天琦的紀錄片(《地厚天高》)和《消失的檔案》時。」而社區會堂因民政事務署尚未開放予居民使用，故未有使用數字。

用1.3億元把花園拆了再重建，趙恩來坦言「很無謂」，指區內的牙科、長者服務都不足，認為約一億元用在有關服務上會更好。雖然區內社區會堂不足以應該居民需求，但以巨額興建「蚊型」活動室，他認為此帶來的社會效益不高：「社區內的確不夠，但是否要用一億元換呢？區內有很多既有的物業也可以改成社區會堂。」

區內部分設施成本效益低

區議會每年均有1,500萬元，用以撥款予地區小型工程，荃灣區區議會早年亦曾批出120萬元，興建深井巨鵝雕塑，亦曾有區議員提議在有不少蝴蝶棲息的川龍，興建蝴蝶雕塑地標，惟建議在爭議聲中不了了之。趙恩來又指，觀察到區內議員傾向將款項用以興建避雨亭、上蓋等設施：「不是說避雨亭沒有用，但有時其成本效益是『任佢吹』。」將設施興建在不多人經過的位置，變相是無人使用，久而久之就形成「小白象」：「民政事務署也有責任落區視察，看看興建在有關位置，會有多少人受惠。」

那錢該花在甚麼地方？除了長者服務外，趙亦指白田壩村的組合信箱在去年超強颱風山竹吹襲時損毀，至今仍未得到維修：「那邊的選民不多，所以沒有太多人理。」在沒有信箱的情況下，郵差需入村逐家逐戶送信，認為區議會應將資源用在此等民生事項上：「好過起無謂的避雨亭。」

東區：9000萬元建文化廣場

同樣作為社區重點項目，東區文化廣場的興建工程於2013年擊敗增設中醫綜合診療所、設社區綜合健康中心等建議，獲區議會通過，以活化筲箕灣愛秩序灣海濱及周邊地方，及為東區建造活動、文娛表演的場地。廣場設有上蓋的主舞台及小舞台、露天廣場，惟露天廣場設計被批評要參與活動的市民日曬雨淋。項目最終得到立法會撥款逾9,000萬元興建，於2016年動工，並於今年3月啟用。

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觀塘區：值5000萬元觀塘音樂噴泉

小白象引起極大爭議的社區重點項目，為獲觀塘區區議會通過興建的5,000萬元音樂噴泉。觀塘區議會於2013年通過，將使用一億元用作興建崇仁街電梯塔以及觀塘海濱音樂噴泉的建議，當時提議興建音樂噴泉的民建聯前區議員潘進源指，可參考杜拜的音樂噴泉，希望藉此建造新旅遊景點。

音樂噴泉在社會中掀起多番爭議，仍於2018年底獲立法會財委會獲得通過，有泛民議員於今年9月，現屆觀塘區議會最後一次會議上提交文件指，建築署於今年7月的預備會議上指，由於工程費上漲，需縮小噴泉規模，故動議擱置工程，惟會議最後因出席人數不足而流會。

葵芳的「鬧市山墳」，早前引起不少關注。（受訪者提供）

葵青及屯門區：繞過區會 「鬧市山墳」起完又拆

去年七至八月間，葵青區和屯門區分別出現被嘲為「鬧市山墳」的建築，引起街坊和網民熱議；同時亦被批評相關建築沒有透過區議會諮詢公眾或當區區議員。其中位於葵涌廣場與新都會廣場的交界處，數月前突然多了一個中間拱起的環保磚小丘。該展品以地磚堆砌出起伏山形輪廓，供人坐下來聚會及見面；但據指同時又貼上「請勿攀爬」的警告。當時該藝術品被批評貌似墳墓，也有人認為設計混亂如同「建築廢料」；而因展品建在馬路旁邊，坐上去休息時祖要「食塵」。

原來為了慶祝前年（2017年）香港回歸20年，發展局與建築師學會等合作舉辦「城市藝裳公共藝術」比賽，環保磚山丘是其中一件獲奬作品，名為「安全島」（Safe Island）。據了解，展品展期為不多於一年，而連同清拆工程，總成本以85萬港元為上限。當時有葵青區區議員批評，發展局在未諮詢區議會的情況下「空降」展品，沒有尊重區議會和居民意願，最後這個「山墳」在約兩月內便已完成清拆。

八月時，屯門區同樣出現了類似建築。在友愛邨近翠寧花園皇珠路的入口，在花圃和輕鐵路軌之間的一小段路上，突然多了兩座石造的半球體建築，有人認為既似龜殼，也似「古墓」、「山墳」，但用途不明。屯門區有區議員解釋，因經常接獲投訴指該處有人聚賭，曾多次向政府部門跟進，當時運輸署曾建議在該位置興建單車泊位善用空間，惟因「有其他區議員及地區人士反對」而擱置，之後卻莫名出現了以方磚砌成的圓頂石躉。

據運輸署當時表示，因收到區議會屯門東南分區委員會、區議員及市民反映關於非法聚賭的問題，在諮詢警方及其他相關部門後，安排了相關工務部門於有關位置以岩石鋪砌小丘園境，以減少非法聚賭情況。運輸署指，這些「小丘園境」造價約20萬元，設計一般採用於行車天橋底下。因這幾個半球體惹起很多關注，結果在一星期內，石躉「未起好晒」便已被運輸署火速拆卸。

大埔區：630萬元運頭角里避雨亭 最後撤回

大埔區議會地區設施管理委員會去年七月的討論文件中，其中一項是在運頭角里增設一個約68平方米、高2.5米的避雨亭，當時初步估算費用需要630萬。因該處人流不多，且原來位置本身已有一個避雨亭，多名區議員批評造價高昂，亦質疑是否有加建的需要。最後提出方案的大埔區議員黃碧嬌決定「撤回」項目，放棄建造避雨亭。

除了以上，各區還有其他「小白象」工程：

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趙恩來為區議會選舉荃灣荃威選區候選人，另一候選人為林婉濱。