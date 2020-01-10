【立法會】譚文豪：警察會否拉錯人？　羅智光：任何人都會犯錯

公務員事務局局長羅智光指，有不少議員稱警方濫捕，但要有數據支持，立法會議員、公民黨的譚文豪指在反修例運動中有近7,000人被捕，但只有1,000多人被起訴，反映出不是每名被捕人士都有足夠證據證明他們犯罪，惟被捕足以令公務員停職，批評政府做法對公務員不公平，有未審先判之嫌。 翻查資料，由6月9日至12月27日，與反修例運動相關的事件中，警方共拘捕6,494人，被捕人士當中，有306人獲無條件釋放，數據反映出警方的確曾在未有確實證據下拘捕市民。

羅智光表示，每個公務員執行職務時都有各方面規管，包括法律及既有機制，以往亦有警察犯案被起訴的例子。（梁鵬威攝）

譚文豪追問羅智光「警察會否拘捕錯人」，羅迴避問題指財委會不是用來討論警察濫捕問題，又認為每個公務員執行職務時都有各方面規管，包括法律及既有機制，以往亦有警察犯案被起訴的例子。譚再追問是否認同警察會犯錯，羅智光指每個人也有機會犯錯，而公務員犯錯停職的界線是涉及違法，必須要停使職權，以保障公眾利益。

41公務員被捕 31人暫未起訴

羅智光又表示，有41名公務員在反修例運動中被捕，當中31名未被落案起訴，根據現有機制，當公務員接受警調查或研訊期間可暫時停止其職務，被捕的公務員的薪酬安排如常，被起訴則會扣起不多於一半薪酬，而正式定罪會扣減全部薪酬，若起訴後無罪釋放會發還所有被扣起薪並復職。