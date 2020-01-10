香港民研：特首民望回升至21.5分　鍾庭耀：仍徘徊極低水平

香港民意研究所今日（10日）發表最新一期定期調查報告，以及「民主社區互助共融」調查報告，特首林鄭月娥的民望略為回升1.9分至21.5分，自去年11月初起首次回升至「2字頭」。十六位司局長的民望淨值全部錄得負數，而政務司司長張建宗的評分及民望均創上任以來新低。調查在1月3至8日進行，以電話成功訪問了1,011個18歲以上香港居民。

特首林鄭月娥的民望略為回升1.9分至21.5分。（資料圖片／歐嘉樂攝）

香港民研主席鐘庭耀分析指，特首民望雖然回升1.9分至21.5分，但仍處於極低水平，其他官員的支持率都低於30%，反映整個政府班子民望仍然處於谷底，即使林鄭月娥的評分略為回升，但香港政府的管治危機尚未過去。民研數據科學經理戴捷輝解釋，數據有抽樣誤差，而本次調查林鄭月娥的評分結果與上一次結果相差1.9分，為誤差範圍內，因此未能下定論指特首民望「反彈」。公民黨沙田區議員黃文萱表示，民調是最客觀證據反映民意，希望政府正視民望持續低迷的問題，正面回應市民訴求。

另外，三位司局長的支持率仍處於低位，最低的是律政司司長鄭若驊，只有14.5分，與上次調查結果相同；政務司司長張建宗的評分略跌0.3分，民望淨值為負41個百分點，均屬上任以來新低。至於財政司司長陳茂波的評分上升2.9分至27.6分，東區區議會副主席、民主黨趙家賢指，或因下月即將發放財政預算案，市民較關注報告內容，而陳茂波近日亦沒有就反修例事件發表意見，因此分數略為回升。

「民主社區互助共融」計劃在1月3至9日以電郵方式收集5,385位市民意見，表達市民對新一屆區議會的想法，受訪市民分為隨機抽樣的香港市民代表組群（412名）及自願報名參與調查的自結組群（4,973名）。港人自結組群中有40%關注區議會制度和運作，代表組群中亦有37.4%受訪者關注，比例為七個範疇中最高，其餘六個範疇為改善社區問題、社區發展、社區經濟、給予社區關懷、促進社區參與及回應反修例運動。