【14周產假】延長產假淪議會攻防戰　孕婦容海恩斥泛民拖得過份

立法會昨日（8日）首讀及二讀《2019僱傭（修訂）條例草案》，草案建議將法定產假由目前10周延長至14周，由於內會目前「停擺」，工聯會何啟明昨天動議將草案「直上大會」，不過立法會主席梁君彥今天（9日）拒批何啟明的動議，但容許《草案》交由人力事務委員會討論。 預計於今年3月誕下第二胎的新民黨立法會議員容海恩接受訪問，談及今仗「拉布戰」，容海恩批評民主派在內務委員會「拖得過份」，內會已召開11次會議，仍未能選出主席，導致大會未能處理積存的政府法案，直斥泛民「玩嘢」。

容海恩指，《草案》修正的內容不多，爭議點不大，以一個事務委員會處理已足夠。（資料圖片/余俊亮攝）

指議員在人力委員會有充分機會提修訂

《草案》昨天在立法會首讀和二讀，不過由於內務委員會目前未能選出主席，內會無法就《草案》決定是否成立法案委員會，令《草案》恢復二讀和三讀無期，令工聯會「出招」，要求引用《議事規則》第54（4）條將《草案》直上大會，避過冗長的內會程序。梁君彥今早拒批，經諮詢勞福局局長羅致光以及各黨派議員的看法，午後批准羅致光的動議，由人力事務委員會處理。不過泛民為反對《草案》由人力事務委員會處理，透過點算法定人數令會議流會。

容海恩對議會的情況有感而發，「佢哋（泛民）唔承認自己『玩嘢』，但實際上大家都知（泛民玩嘢），意思就係如果政府不答應佢哋（泛民）要求，就乜嘢法案都唔使過。」她認為若把《草案》不經內會即時審議的確未必太理想，但勞工及福利局局長羅致光已建議交予人力事務委員會處理，令議員有充份機會提修正案，認為泛民不應再有藉口反對。

容海恩指出，初生一、兩個月的嬰兒睡眠不穩定，抵抗力較低，需要貼身照顧。（資料圖片/歐嘉樂攝）

指增4周產假可紓緩產後媽媽壓力

容海恩續指，《草案》修正的內容不多，爭議點不大，以一個事務委員會處理已足夠。

即將誕下第二胎的容海恩大談產假對婦女的重要性，她指出目前法定有薪產假只有10周，按普遍「前四後六」的說法，婦女產後休息時間僅6周，若增加4星期法定假期，產後媽媽的休息時間增加一半，大大有助剛誕下嬰兒的婦女的身體回復。

容海恩又指出，初生一、兩個月的嬰兒睡眠不穩定，抵抗力較低，需要貼身照顧，不少婦女選擇「前2後8」、「前1後9」地安排產假，目的就是盡可能在嬰兒出生後，延長貼身照顧的時間，又指坐月絕對不是放假，「好多嘢要做，極唔得聞，半夜起身好多次餵奶，全家都一齊辛苦。」認為增加4周產假可很大程度舒緩產後媽媽的壓力。