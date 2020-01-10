【國歌法】泛民癱瘓內會　梁美芬批拖垮運作：政府可直接公布實施

立法會內務委員會自去年10月復會以來，仍未選出正副主席，大量法案審議工作被迫押後。政府動議將延長法定產假的條例草案繞過內會，轉交人力事務委員會處理，但昨日（9日）的會議最終因為法定人數不足而流會，建制派斥是泛民蓄意造成。民主派召集人、公民黨議員陳淑莊指民主派拖住內會是為香港擋住惡法，因為政府欲把《國歌條例草案》交付內會處理後恢復二讀。 經民聯立法會議員梁美芬今日（10日）於財委會後見傳媒，批評泛民拖垮內會運作，又指按照《基本法》全國性法律可由政府直接公布實施。

陳淑莊昨日形容政府把法案繞過內會的手法是逃犯條例的翻版，擔心成為日後23條立法的前奏。（資料圖片）

陳淑莊昨日形容政府把法案繞過內會的手法是逃犯條例的翻版，擔心成為日後23條立法的前奏；又希望市民明白民主派是為香港擋住惡法，指出政府正蠢蠢欲動希望盡快把國歌法交付內會處理。

經民聯立法會議員梁美芬（右）今日見傳媒，對泛民議員癱瘓內會運作，以拖垮國歌法本地立法程序表示不滿。（梁鵬威攝）

經民聯立法會議員梁美芬今日見傳媒，對泛民議員癱瘓內會運作，以拖垮國歌法本地立法程序表示不滿。梁美芬指出，《基本法》當中清楚列明全國性法律可直接公布實施，或經由立法機構進行本地立法程序，令法例較為符合本港政治和法律文化，將來有爭議亦可以根據普通法由本地法院作解釋。梁美芬認為，倘若國歌法未能透過本地立法在香港實施，要由政府直接公布實施，惟條例草案早已完成了委員會審議程序，討論過很多市民關心的問題。她又重申需要訂立國歌法全因香港自身出現了不文明的情況，例如唱國歌會被報以噓聲甚至被毆打。梁美芬續批評民主派令一些無爭議性的民生議題，包括延長法定產假，亦受到阻撓，泛民必須負上責任，敦促對方重新反思拖垮內會運作的嚴重性。

《2019僱傭（修訂）條例草案》前日進行首讀及二讀，建議將法定產假由目前10周延長至14周，由於未選出主席令《草案》恢復二讀和三讀無期。梁君彥批准勞福局局長羅致光的動議，由人力事務委員會處理，但最終因泛民點算法定人數令會議流會。