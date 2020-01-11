林鄭偕工聯會探馬鞍山火燒男　交30萬捐款　評有媒體偏頗報道

去年11月11日多區爆發衝突，一名57歲男子在馬鞍山廣場對開行人天橋與黑衣示威者爭執，期間他被一名黑衣人淋潑不明液體及點火而燒傷，情況一度危殆。特首林鄭月娥今日（11日）親自到醫院探望，並將30萬元捐款交給燒傷李伯的妻子李太，並向她和李伯表達慰問，希望李伯早日康復。她又批評部分媒體的偏頗報道，使暴徒野蠻和卑劣行徑被隱藏，甚至被美化，令人憤怒。 從相片中可見，工聯會會長吳秋北及副會長周聯僑亦有陪同林鄭與李太交談，而會面的場地背景亦有掛上工聯會的橫額。

特首林鄭月娥今日親自到醫院探望去年11月在馬鞍山被黑衣人淋潑不明液體及點火而燒傷的李伯及其妻子李太。（林鄭Facebook圖片）

林鄭今日在Facebook發帖指，被燒傷李伯是建築工人，為了向李伯表示關懷，她認識的一班建造界朋友發起了籌款，早前已經把十多萬元送交李太，今日再一起將另外30萬元捐款交給李太。

林鄭表示，李伯受殘害的駭人影像，仍然歷歷在目，「暴徒容不下其他人持不同意見，動輒私了、恐嚇、毆打甚至火燒無辜市民」，又提到除了李伯被嚴重燒傷外，早前政府外判清潔工羅伯更被暴徒用磚頭撃斃。

林鄭說，除了危害市民人身安全外，「暴徒又採取「起底」和「裝修」等手段去意圖滅聲，加上部分媒體的偏頗報道和網上充斥着的假消息和謠言，使暴徒的野蠻和卑劣行徑被隱藏，甚至被美化，實在令人憤怒」。

林鄭與一群建造界朋友將30萬元捐款交給李太。（林鄭Facebook圖片）