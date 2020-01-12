民建聯發起「全體服務日」　李慧琼：不會因喪失議席停止地區工作

建制派在去年區議會選舉中慘敗，其中民建聯丟失近百個議席，民建聯主席李慧琼今日（1日）聯同立法會議員周浩鼎、張國鈞及多位社區主任，啟動「全體服務日」，強調不會因喪失議席停止地區工作。

民建聯今日舉行「全體服務日」，在18區多個地方設置街站。（Facebook截圖）

擺街站籲登記做選民

在區選中元氣大傷的民建聯，今日舉行「全體服務日」，黨主席李慧琼率領多名黨友出席，包括在區選落敗的周浩鼎、張國鈞、民建聯副秘書長葉傲冬，以及多位社區主任。

李慧琼表示，會將今次區議會選舉結果視為鞭策，改革自身，同時推動社會和政府改革。她強調，民建聯會一如既往服務市民，初心不變，未來繼續做好地區工作。她指即使民建聯議席和辦事處數目減少，但團隊會用不同方式服務市民，例如今天在全港70個多個地方設街站，呼籲市民進行選民登記，送上賀年揮春，並派發公共健康單張等。

周浩鼎指，有市民向他反映，擔心新一屆區議員會在議會內「胡作非為」，他會繼續監督議會運作，呼籲市民如在社區上遇到問題，可繼續聯繫民建聯協助。

張國鈞則說，關心公共衛生安全的議題，民建聯會繼續充當香港和內地的橋樑角色，為公共安全把關。