民建聯聖誕後見財爺　要求全民派1萬　預算案派錢勢在必行？

新一份財政預算案將於明年2月26日公布，財政司司長陳茂波近日陸續約見各政黨聽取建議，在持續逾半年的反修例風波下，為了「振經濟、紓民困」，多個建制政黨都建議財爺派錢或消費卷，在徇眾要求下，是否代表明年派錢有望？ 據悉，建制派第一大黨民建聯將於聖誕假期後與陳茂波會面，提交對預算案建議，屆時的焦點將是要求對方派1萬元，以振興經濟。

民建聯主席李慧琼在7月時曾表示，若政府能找到一個直接及快捷的派錢方法，他們當然歡迎。（資料圖片 / 張浩維攝）

民建聯主席李慧琼在7月時曾表示，若政府能找到一個直接及快捷的派錢方法，他們當然歡迎，但當時該黨未有建議政府派錢紓困。但該黨議員陳恒鑌昨日在短片中，就表明「財爺唔該現兜兜，其他政策無人吼」，明言要求陳茂波要派錢。

作為商界政黨的自由黨，本月初與陳茂波會面期間，建議政府全民派錢，向年滿18歲的香港永久居民派1萬元現金，或面額1萬元消費券，鼓勵市民在本地消費。自由黨主席、行政會議成員張宇人認為，派發消費券的效果比全民派錢更佳，除了可鼓勵市民消費，同時可為經濟帶來倍數效應，「到時員工賺多咗錢，就會去第二度買嘢，又可以去旅行。」

但同為商界代表的經民聯，卻不贊成全民派錢，黨主席盧偉國認為，財政預算應用在最需要的地方，派錢並非最實際。

至於新民黨同樣建議，向18歲或以上永久居民派發1萬元消費券，分為飲食、零售和旅遊三部份，餐飲及零售各佔4千元，2千元用於旅遊業；並向產後母親派發一筆過2萬元資助。

自由黨本月初與陳茂波會面期間，建議政府向年滿18歲的永久居民派1萬元現金，或1萬元消費券。

對於是否會在預算案中派錢，陳茂波月初曾說，新一份預算案將以「撑企業、保就業、振經濟、紓民困」為目標，今屆政府的理財新哲學，運用資源要具針對性，唯一一次派錢是派4千元的「關愛共享計劃」，但最終效果不太理想，政府會採取開放態度，研究是否再「派錢」紓困。

陳茂波又提到，有人批評「全民派錢」是懶惰地運用資源的做法，而政府未來面對的赤字不只一年，考慮時要顧及長遠財政，可見他的取態十分小心。

政府中人說，現階段說會否派錢是言之尚早，陳茂波仍在聆聽不同意見，暫未有任何定論。

而財政司司長辦公室回覆《香港01》查詢時表示，現正進行《財政預算案》的諮詢，所以是採取一個多聆聽的態度，然後才再考慮。財政司司長辦公室歡迎大家透過電郵、網頁和社交媒體提出對《財政預算案》的想法和建議，一起為這份預算案增添智慧。

《香港01》翻查政府統計處2019年中人口預測數據，20歲以上人口預計有636.8萬人。如單計這批人口，每人派1萬元，即等於派出63.68億元。截至10月底，香港政府財政儲備為10,515億元。

陳茂波曾推出派錢4000元計劃，但行政混亂，市民等了長時間仍未收到款項。（資料圖片）

事實上，作為政府在議會中最大的夥伴，民建聯過往亦多次「成功爭取」，其中在9月時，該黨曾大力建議政府應運用土地收回條例，以興建更多公營房屋，其後特首林鄭月娥在施政報告中，隨即引用相關條例收地，因此民建聯被指是「春江水暖鴨先知」，未知今次爭取財爺派錢，結局會否一樣？