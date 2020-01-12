學者批民進黨借修例風波吸票　陳志全：台灣人切身體會一國兩制

台灣總統大選昨日（11日）舉行，競逐連任的總統蔡英文勝出。浸大政治及國際關係學系兼任講師關仲然認為，今次選舉具有公投意味，按目前情況來說，不接受「一國兩制」似乎是台灣的最大公約數。 時事評論員阮紀宏就提醒，蔡英文雖勝出選舉，但落敗參選人韓國瑜在得票比率上，錄得更高增長，又質疑民進黨利用反修例風波的極端畫面吸納選票。立法會議員陳志全認為，台灣群眾轉向支持蔡英文，因從香港看到「一國兩制」已非危言聳聽的恐懼。

代表國民黨競選台灣總統的高雄市長韓國瑜（中），以超過264萬票的差距輸給尋求連任的民進黨蔡英文。（多維新聞網）

港台節目《城市論壇》今日討論台灣總統大選結果，時事評論員阮紀宏認為，蔡英文雖然勝出今次選舉，但在得票比率上並沒有高增長，反而韓國瑜的得票比率從32%升到38.5%。他認為選舉期間黨派會在議題上各走極端，通過一些極端畫面贏取民意，而民進黨就是通過這個方式，增加了自身的選票。

資深傳媒人李怡對此表示不以為然，認為蔡英文並非炒作議題，指國際媒體的報道，大部分台灣民眾都能清晰看到。

李怡認為，今次台灣總統選舉結果源於大陸和香港兩個因素，「大陸因素」是指國家主席習近平去年1月就兩岸狀況提出的論調，指和平統一需要「一國兩制」，並且「不放棄使用武力」，其後，國務委員兼國防部長魏鳳和亦提出「不惜代價一戰」；「香港因素」則是來自反修例運動的風波，亦為台灣人民示範了「一國兩制」的實踐，「721、831這些畫面，成了一國兩制的示範。」

對於蔡英文得票比率增長不及韓國瑜，他認為是由於民進黨過去在經濟議題上的失利，譬如年金改革及反同條例，至今仍在發酵，因此影響了得票。

《城市論壇》今日（12日）邀請嘉賓就台灣總統大選結果作評論。（港台截圖）

立法會議員陳志全認為，蔡英文能在半年前民望反超前，與反修例風波有關。他指「一國兩制」過去是一隻「概念股」，但近月的抗爭情況，令「一國兩制」對台灣群眾來說，從危言聳聽的恐懼變成切身體會，因此令群眾轉向。他指如果北京希望不要和台灣關係越走越遠，最佳辦法是在香港落實良好的一國兩制。

浸會大學政治及國際關係學系兼任講師關仲然認為，今次選舉中值得留意的畫面，還有韓國瑜在3月份與香港中聯辦會晤的事件，他指今次選舉具有間接公投的意味，讓台灣群眾就是否接受「一國兩制」進行表態。他認為即使是被視為親中派的韓國瑜，亦曾表明「一國兩制」在台灣不可能，因此「不接受一國兩制」似乎是目前台灣群眾的最大公約數。