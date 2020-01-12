【2020台灣大選】新華社評蔡英文連任：選舉受外部暗黑力量操控

台灣總統大選1月11日落下帷幕，民進黨候選人蔡英文連任台灣總統。新華社11日晚間發布評論文章，指西方外部政治勢力公然介入台灣選舉，為牽制、遏制中國大陸，阻止兩岸走近走親，而力挺蔡英文。 文章又指，三年多來，美方不斷加大打「台灣牌」力度，蔡英文政府積極配合，挾洋自重，推行「倚美反中」，包括借香港局勢煽風點火，誤導台灣民眾。文章指這場台灣選舉很大程度上受到外部暗黑力量的操控。

香港01台灣大選專頁

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評論文章題為「莫道浮雲終蔽日——台灣大選結果當何以看待」。文章批評蔡英文與民進黨過去三年多來的施政是乏善可陳，令台灣社會撕裂、民生凋敝、民主倒退，引發爭議不斷、民怨不息。為轉移社會批判焦點，恣意動用執政資源，全力開動黨政軍機器撈取選票。

文章稱，蔡英文贏得選舉的招數不是秘密，競選過程就廣受島內輿論詬病：其一，瘋狂「撒錢」，狂投數千億元新台幣進行政策買票；其二，不擇手段打壓對手，豢養「網軍」散布假信息，大搞污衊抹黑；其三，鼓吹大陸威脅，煽動敵視大陸，製造「綠色恐怖」，大肆恫嚇民眾。誠如島內有識之士和媒體所言，這顯然不是一場正常選舉，蔡英文和民進黨用欺騙、壓制、恐嚇等骯髒手法撈取選票，充分暴露其自私、貪婪、邪惡的本性。

文章又稱，蔡英文連任，無疑令希望台海地區和平穩定、兩岸關係和平發展的人們深感憂慮。但兩岸關係發展基本格局不會因一場選舉而改變，兩岸實力對比日益懸殊，大陸方面牢牢掌握兩岸關係主導權、主動權，無論遏制台獨分裂，還是造福台灣同胞，「政策工具箱儲備充足」。

文末又指，大陸方面勢將以高度的戰略自信和戰略定力繼續引領兩岸關係走向，以堅定的決心和充分的能力維護國家主權領土完整、維護台海地區局勢穩定。國家強大、民族復興、兩岸統一的歷史大勢，是任何人任何勢力都無法阻擋的。

（新華社）