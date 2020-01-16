【區議會】多區泛民動議合法恆常化連儂牆　建制質疑內容多涉抹黑

反修例運動持續逾七個月，連儂牆在各區「遍地開花」，惟近期衝突和爭議愈見頻繁，有不滿連儂牆的藍營人士到連儂牆「撕紙」，同時不時有年輕人在連儂牆貼上字句被防暴警察拘捕，情況令人關注。 隨著新一屆區議會換屆，多區民主派區議員提出動議，建議將連儂牆恆常化和規範化，避免再有人因在連儂牆貼紙而被捕的情況發生。葵青區議員、街工梁靜珊與黨友今日（16日）在葵青區議會特別會議，動議設立「社區連儂牆」，她認為連儂牆給予不同政見人士表達意見，「即使係藍絲都可以貼」，認為設立「社區連儂牆」可減少因政見不同而觸發的衝突。

2019年9月21日，荃灣地鐵站外今早有多名「清潔人士」撕走連儂牆文宣。（資料圖片/梁鵬威攝）

荃灣區議員動議增設連儂牆

在荃灣區，多個地標均有人設連儂牆，包括荃灣地鐵站通往愉景新城的出口、梨木樹邨等。1月8日，五十名蒙面男女帶同大鐵剷、漆剷、棍棒、高壓水槍、掃把、伸縮棍、噴漆等物件，清理梨木樹的連儂牆，街坊到場「護牆」，清牆人士以攻擊性武器指嚇並追打街坊，釀成衝突。

當區區議員、公民黨黃家華與另一區議員劉卓裕在荃灣區議會提出動議，討論「要求於荃灣區增設連儂牆或荃灣區議會資訊站事宜」，指民眾自發設立連儂牆是一件美事，但有居民反映現時相關規管模糊不清，梨木樹邨日前又發生「清牆」事件，認為應在荃灣區列明連儂牆的位置，以及制訂使用連儂牆的規則及管理，並強烈要求荃灣警區指揮官解述日前梨木樹邨的跟進情況，料1月22日將在會議上討論。

黃家華表示，連儂牆可讓市民就社會、時事反映意見，不論黃藍也可以留言，舉例指梨木樹邨連儂牆曾有意見批評他，他接受並加以檢討。他認為隨著襲擊事件發生，設立社區連儂牆更迫切。

至於如何落實，黃家華指可向政府部門商討實質做法，若政府推搪，當區區議會可將由區會擁有告示報、報告版改變用途和大小，用作設置社區連儂牆。荃灣區議會主席陳琬琛表示，現存連儂牆的位置由不同政府部門管理，指動議通過後，可與管理連儂牆地段的部門商討，如何把連儂牆恆常化。

陳琬琛又指，警方未有拘捕在梨木樹邨持攻擊性武器撕紙的人，但在多區拘捕在連儂牆上貼紙的人，認為已出現執法不公的情況出現，故荃灣區議會將於下次會議討論由黃家華提出的動議。

建制反對設連儂牆 指內容資料涉抹黑誤導

不過，工聯會荃灣區議員葛兆源反對設立連儂牆，他指自去年六月開始，連儂牆的數目在各區大幅增加，當中很多內容、字眼和資料都是抹黑、失實和誤導，對剛過去的區議會選舉已造成不公平，惟若撕掉紙張或違法，令他們處境尷尬。葛兆源坦言，自己未必有能力反對動議，但認為若落實長設連儂牆，他關注何人或哪個部門負責審查張貼內容，「我哋（區議員）自己好深感受，我哋啲海報都要畀房屋署（批核），到時邊個去管理、去睇？到時寫乜都得啦！」他又認為修例風波已結束，應集中地區工作和事務，民政事務總署、食環署亦要決心清理連儂牆。

去年底，葵芳連儂隧道現「民主女神」插畫。（資料圖片/黃偉民攝）

泛民區議員：「藍絲」都可以貼

在葵芳港鐵站旁邊的行人隧道，多次出現三米高的超巨型插畫，不少市民慕名到連儂隧道「打卡」，成為葵芳一個新景點。街工葵青區議員梁靜珊和梁志成計劃在今日（16日）區議會特別會議中提出「設立社區連儂牆」的動議，指自反修例運動開始，市民自發在葵青區内不同的地方建設連儂牆，惟現時所張貼的連儂牆文宣多次被清走，並導致不同政見市民衝突，因此動議由區議會在區内設立連儂牆，讓市民有渠道發表意見。

梁靜珊認為，連儂牆予不同政見人士表達意見和訴求，「即使係藍絲都可以貼」，認為設立「社區連儂牆」，可減少因出現不同而觸發的衝突，以及避免再有年輕人因貼紙而被捕。至於「社區連儂牆」設於何處，她表示未有定案，但認為可考慮把現行的連儂牆恆常化，若政府拒絕區議會要求，區議會則可在避雨亭等由區會撥款興建的設施上增設連儂牆。

此外，大埔區議會亦在下周二討論有關連儂牆動議，料連儂牆議題將於成為新一屆區議會開鑼，其中一個逼切要處理的問題。

1月8日，梨木樹連儂牆遭破壞。

律師指撕貼均有機會違法

其實早在六月已有法律界人士指出，撕紙或貼紙均有機會違法。律師黃國桐早前曾指出，若有人於公眾地方張貼告示，有機會觸犯公眾衞生及市政條例，其中有明文規定禁止未經准許而展示招貼或海報。至於撕紙，大律師陸偉雄則指出行為有機會干犯刑事毀壞及盜竊罪；其中一名資訊科技維修員去年疑不滿有人懸掛寫上針對九龍城區議員鄺葆賢字句的橫額，拆走橫額，最終被控盜竊罪，昨日（13日）在九龍城裁判法院獲准自簽1200元，守行為12個月。

食物及衞生局局長陳肇始去年九月被問到有關行為是否違法，陳肇始當時指，需視乎張貼的內容、地點等情況，不能一概而論，她提醒大家表達訴求時應保持和平理性，不論貼或撕也應屬理性表達。

當前社會因反修例運動而嚴重撕裂，警方對待撕紙、貼紙行為的手法被指不一，令民怨不斷升溫，政府一直未能明確交代如何處理現存連儂牆，如今區議會探討有關問題，或可避免民怨升級。

在葵芳連儂隧道，亦曾出現講解8.31太子站事件的大型文宣。（資料圖片/黃偉民攝）