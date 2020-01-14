郭基煇倡單程證配額減半　林鄭稱無意改動：不想將社會現象推卸

廣東省政協常委、新鴻基地產執董郭基煇近日提出，將單程證上限由每日150個削減至75個，以減低港人與內地的矛盾，讓港人感受到中央關懷。特首林鄭月娥今日（14日）出席行政會議前回應指，過去兩年單程證每日名額都未有用盡，若現時改動政策，會令人誤以為將某一社會現象推卸予單程證政策。

新地執董郭基煇倡單程證配額減半。（資料圖片）

郭基煇昨日於廣東省政協會議上提交報告，建議實施為期3年的試驗計劃，將單程證來港人數由目前每日最多150個減至75個，以解決內地與香港矛盾。

郭基煇解釋，近年香港本土主義興起，年輕人對內地政制存有誤解，反修例風波的影響下，更是對大灣區的觀感急劇下降，部分港人更質疑內地新移民來港搶佔公共資源。郭基煇相信提出削減單程證配額，能緩和社會壓力，以及紓緩內地及香港摩擦，讓港人感到中央的關懷。

林鄭月娥。（盧翊銘攝）

林鄭：單程證配額未用盡

林鄭今日回應指，社會上間中會有類似的意思提出，自言已反覆強調單程證政策的目的是為了家庭團聚，社會需尊重讓家庭一起生活的人權及自由。林鄭又指，單程證是按政策及需要由內地機關審批，未有用盡150個名額，亦會確保不會有人利用有關機制本港定居。她又指，現時誇境婚姻佔配偶總額的三分之一，而單程證的輪候時間達4年，顯示出單程證的需要。

林鄭認為若此時縮減配額，會為社會帶來錯誤的訊息，將現時的社會現象歸因於單程證制度。她稱了解市民對資源運用的擔心，但政府有政策滿足本地需要。