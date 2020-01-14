【武漢肺炎】林鄭：到武漢考察官員今晚返港　明早會召開專家會議

武漢自去年底開始爆發不明原因肺炎，本港亦非常關注。特首林鄭月娥將於今早（14日）於主持行政會議前會見傳媒，表示本港至今無出現武漢肺炎相關的嚴重個案，強調政府不會鬆懈，已經要求各有關政策局加強防控工作。

林鄭：行政當局資源上充分配合司法機構加快處理案件

【10:05】因應過去7個月反修例風波中有大批人士被捕，終審法院首席法官馬道立昨日（13日）在法律年度開啟典禮致辭時表示，為應付預期龐大的案件量，司法機構已成立專責工作小組研究法院如何以最佳的方式，迅速處理有關案件，當中包括延長開庭時間。林鄭今早回應指，目前香港正面對前所未有的挑戰，她歡迎司法機構提出研究加快處理案件，希望公義能有效地彰顯。

林鄭又提到，行政當局一直與司法機構緊密合作，在資源分配上更一直將司法機構的要求，放在優先位置。

林鄭：不知道監警會檢視報告內容

【09:55】有消息指監警會已完成首階段的報告，當中涉及揭示警方多處不足，包括於6.12衝突中前線指揮官欠缺溝通，對使用催淚彈互不知情等。林鄭再被問到會否成立獨立調查委員會時，強調監警會是獨立的法定機構，今次亦是主動引用法定職權進行調查及報告，自己對報告內容並不知情，亦不會對有關的揣測性報道作出回應。林鄭又指報告完成後會直接交予本人，屆時會再研究進一步的工作。

政府無考慮改動單程證政策

對於有意見認為應將單程證配額由現時的150個縮減至75個，林鄭稱社會上間中會有類似的意思提出，自言已反覆強調單程證政策的目的是為了家庭團聚，社會需尊重讓家庭一起生活的人權及自由。林鄭又指，單程證是按政策及需要由內地機關審批，未有用盡150個名額，亦會確保不會有人利用有關機制本港定居。她續舉出，現時跨境婚姻佔配偶總額的1/3，而單程證的輪候時間達4年，顯示出單程證的需要。林鄭又提到此時縮減配額，會為社會帶來錯誤的訊息，將現時的社會現象歸因於單程證制度。

非有意保密武漢考察行程

被問到為何武漢代表團返港後不會第一時間見傳媒，是否有意保密行程，林鄭就指是次考察是由國家衞生健康委員會安排，澳門及台灣亦有收到邀請，並非特別保密行程，與專家完成會議作出審視後，會第一時間向公眾交代。

【09:50】特首林鄭月娥表示，特區政府已於上星期採取了應對措施，當中有三個重要的原則。第一：迅速應變；第二：嚴陣以待；第三：公開透明。

林鄭稱，透過長期有效的機制 獲得有效的基因排序，香港大學實驗室針對性的測試，能夠做到更加快更加準，檢驗出這一個病毒。內地的相關部門亦已公佈了有關認證「新型冠狀病毒」的資料，衞生防護中心會繼續同內地當局及世衞保持緊密的聯。

考察官員今晚返港 明早會召開專家會議

在國家衛計委安排下，港府已經派員到武漢考察當地防控和疫情的情況，代表團將於今晚回港，之後隨即召開專家會議。林鄭指，今早已問了食物及衞生局局陳肇始，會於明天早上召開專家會議，之後再向市民交代最新的情況。

由於本港正通於流感季節，加上農曆新年將至，預料將有大量旅客來港，已交託有關部門，加強防控的工作。第一：加強清潔、監察港口衞生設施，以至其他屬於政府其他部門的衞生工作，以減低病毒傳入。

在社區層面，已通知旅遊及酒店業的朋友，於長假期前後高峰期要特別注意傳染病預防措施，亦要特別留意旅客的健康情況，至於各大學已開學，有些學生可能曾到訪內地，再回到校園，要加強防控工作。

最後，林鄭呼籲市民不要掉以輕心，注重個人衞生健康。

特首林鄭月娥將於今日（14日）主持行政會議前會見傳媒，料將宣佈一系列民生紓困措施。