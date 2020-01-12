【逃犯條例】林鄭稱嚴肅跟進違規教師公務員：對害群之馬不會手軟

公務員事務局局長羅智光日前指出，截至去年12月31日，一共有41名公務員因牽涉非法公眾活動而被捕，當中有31名已經被停職，餘下個案由相關部門積極跟進當中。另外，據指至今有約80位教師及教學助理被捕，教育局早前促學校將涉及「嚴重違法事件而被捕」的教師立即停職，不過這些教師至今仍未被控和定罪，教協質疑未審先判。 特首林鄭月娥深夜在Facebook發文，稱即使環境困難，絕大多數教師和公務員一直緊守崗位、專業地行事，對他們表示由衷感謝，又說：「但對當中的害群之馬，我們亦不會手軟，必須撥亂反正。」

林鄭月娥晚上11時許在Facebook發文，指近日教育局局長楊潤雄和公務員事務局局長羅智光分別公開表明，政府會嚴肅跟進在社會事件中的違規教師和公務員，引起一些迴響，林鄭稱有政客立即「挺身而出」，批評政府「秋後算賬」、「打壓」、「未審先判」等等。

林鄭強調，即使環境困難，絕大多數教師和公務員一直緊守崗位、專業地行事，對他們由衷感謝，不過她說，政府對當中的害群之馬不會手軟，必須撥亂反正，「否則這些違法違規行為會變本加厲，令教育界和公務員團隊蒙羞」，林鄭月娥又說支持兩位局長以堅定立場履行官員全力協助止暴制亂的責任。