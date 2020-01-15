【區議會】鄧炳強下周赴荃灣　泛民關注警執法　建制反映治安問題

新一屆區議會換屆，警務處處長鄧炳強將於周四（16日）出席中西區區議會會議，接受議員質詢。公民黨荃灣區議會主席陳琬琛今天（14日）確認，鄧炳強將於下周三（22日）出席荃灣區議會會議。 工黨趙恩來表示，民主派將會在會上關注「警暴」和警方執法情況，包括首次於荃灣出動水炮車、二坡坊刀手斬人事件、「10.1」警員實彈制服中學生等事件。工聯會葛兆源表示，近期荃灣治安變差，「飛車」、違泊和流鶯問題增加，他表示希望在會上反映治安和民生問題。

趙恩來指自從二坡坊發生斬人事件後，治安情況變惡劣。（資料圖片/張浩維攝）

建制泛民均指荃灣治安變差

據了解，鄧炳強已透過民政專員表示希望出席荃灣區議會會議，陳琬琛表示，確認鄧炳強將於下周三出席區議會大會，又指會議沒有特定主題。

趙恩來表示，警方在過去半年於荃灣執法情況備受關注，包括八月荃葵青遊行首次出動水炮車、二坡坊黑社會斬人、「10.1」警員實彈制服中學生等問題，他指自從二坡坊發生斬人事件後，治安情況變惡劣，警員反而減少巡邏，罪案率比以往增加，荃灣居民非常擔心人身安全，故屆時將向鄧炳強反映有關情況。

葛兆源表示，將會在會上關注地區治安問題，包括警員調動問題，他荃灣過去幾年犯罪率一直下降，但最近治安變差，飛車、違泊、流鶯問題增加，屆時將向鄧炳強反映有關問題。葛表示，看到本屆政府有決心與民選議員就地區工作交流，包括舉行區議員簡介會。