【區議會】出席人數少張建宗感失望　22名部門首長將到區會解說

區議會簡介會今日（10日）舉行，在民主派集體杯葛下，約有30到40位區議員出席。 主持簡介會的政務司司長張建宗對出席人數少表示失望，稱許多議員以往未有在地區工作過，表示理解區議會如何運作、政府如何協作等都對大家有好處，認為議員日後一定會有機會與特首及問責官員交流。不過他認為本次簡介會只是開始，「人數多寡唔係問題，最緊要有心」，並展示與新一屆議會建立良性溝通合作關係的誠意。 他又補充，司局長未來會一如既住地保持與區議會溝通，22位核心部門首長將在本屆區議會任期，至少到每區區議會講解一次，也會按政策需要不時諮詢議會。他認為區議會是地區重要諮詢架構，也是吸納地區民意的重要渠道。

張建宗表示，今次簡介會內容是簡介議會的職能、工作範疇，以及政府如何支援，並認為交流相當有用充實，議員亦積極發言，涉及的範圍廣泛，主要是聚焦民生議題，反映議會角色是處理民生事項。他指，是次簡介會不是單向，官員有許多時間用來聽議員聲音，未來日子會虛心聆聽並作出回應。

出席議員中，包括屯門區議會當然議員劉業強、北區區議會當然議員侯志強等，會上多名區議員向政府官員提出意見。

方國珊：冀成立獨立調查委員會 增地方權力

方國珊、張展鵬及張美雄表示，已向政府表達要求成立獨立調查委員會的訴求，要求調查各方，希望借此平息民怨。他們稱，現時有聲音指紀律部隊應減薪或凍薪，但在未了解真相前不應該下結論。而且政府現時支持度低，檢討委員會不是好方向。

方國珊又稱，本次簡介會變成了交流會，司局長能回應提問。並認為地區問題應地區解決，提議將權力下放，由地區掌握資源建設設施，以減少民怨。