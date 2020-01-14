政府倡逐步增法定假期　商界批偏幫勞工　或調整人工平衡成本

特首林鄭月娥突然出招，提出10項民生紓困措施，當中最惹人注目的是逐步增加法定假期至17日，令「勞工假」與「銀行假」睇齊，牽涉過百萬打工仔福利。政府未有提出具體內容，只說希望透過勞工顧問委員會商討，促成其事。 不過，自林鄭月娥上任以來，多項惠及勞工權益的政策先後出台，包括爭拗多年的取消強積金對沖、增加男士侍產假、延長產假至14周，商界已經叫苦連天，如今政府再「開刀」，引起商界反彈。 廠商會會長吳宏斌表示，若政府落實增加法定假期，商界可能會調整員工薪酬，平衡成本，又指不會要求政府會提供補貼，「靠政府乞衣都有得做」。

特首林鄭月娥今（14日）聯同勞工及福利局局長羅致光和運輸及房屋局局長陳帆公布一系列民生紓困措施。（羅君豪攝）

郭振華倡特定行業豁免

增加法定假期討論多時，但勞資雙方一直未有共識，上任特首梁振英曾研究增加法定假期，最終不了了之，現任特首林鄭月娥的競選政綱亦未有觸及，如今突然提出逐步增加勞工假，自然贏得勞工界掌聲，但此舉同時惹來商界不滿，質疑她多項政策傾斜勞工。

勞顧會資方代表、香港工業總會名譽會長郭振華表示，擔心政府一旦落實增加法定假期，會令中小微企人手不足，經營困難，舉例指香港有不少「無飯家庭」，若增加法定假期，一些食肆可能因人手不足而無法開鋪，對雙方都不是好事。他強調不是「錢的問題」，而是人手，建議一些特定行業可豁免在法定日假讓員工放假，保持彈性。

郭振華指，不少商界人士都感覺政府偏向勞工，例如取消對沖一事上，政府擺出「無得傾」的態度，令商界有很大反彈，如今又計劃增加多一項勞工福利，料市場會「好多意見」。

廠商會會長吳宏斌。（資料圖片）

吳宏斌：商界或調整員工薪酬

廠商會會長吳宏斌笑言，打工仔過去幾年福利愈來愈好，包括產假延長、強積金對沖取消，商界對增加法定假期「想反對都反對唔到」，但商家做生意都是「計數」，可能會調整員工人工薪酬，以抵消增加假期的成本，例如有工種以時薪計算，老闆可能會減少員工的工作時數或上班日子。

對於林鄭月娥指希望透過勞顧會商討促成其事，吳宏斌希望政府不要一步到位，可分兩年增加一日假期，但他坦言不期望政府會提供資助或補貼，「靠政府乞衣都有得做」。