林鄭：歡迎司法機構研加快處理案件　行政當局資源上將優先配合

因應過去7個月反修例風波中有大批人士被捕，終審法院首席法官馬道立昨日（13日）在法律年度開啟典禮致辭時表示，為應付預期龐大的案件量，司法機構已成立專責工作小組研究法院如何以最佳的方式，迅速處理有關案件，當中包括延長開庭時間。 特首林鄭月娥今早（14日）主持行政會議前回應指，歡迎司法機構提出研究加快處理案件，又強調行政當局在資源分配上，一直將司法機構的要求放在優先位置。

特首林鄭月娥指，歡迎司法機構提出研究加快處理案件，又強調行政當局在資源分配上，一直將司法機構的要求放在優先位置。（盧翊銘攝）

馬道立昨日指，法院現時需要處理大量與過去7個月有關的案件，在絕大多數案件，控方會請求法庭給予時間（通常長達數周，甚至需要更長時間）搜集證據，以及就採用甚麼控罪及在甚麼級別的法院提控，徵詢意見。

林鄭表示，香港目前正面對前所未有的挑戰，而司法機構並非首次向行政當局提出，不同級別的法院會研究加快處理案件，她歡迎有關做法，又特別提到行政當局一直與司法機構緊密合作，在資源分配上更一直將司法機構的要求，放在優先位置，希望公義能有效地彰顯。

林鄭：對監警會報告內容並不知情

對於有消息指監警會已完成首階段報告，當中涉及揭示警方多處不足，包括於6.12衝突中前線指揮官欠缺溝通，對使用催淚彈互不知情等，林鄭再被問到會否成立獨立調查委員會時，強調監警會是獨立的法定機構，今次亦是主動引用法定職權進行調查及報告，自己對報告內容並不知情，亦不會對有關的揣測性報道作出回應。林鄭又指報告完成後會直接交予本人，屆時會再研究進一步的工作。

她又強調，已反覆多次講述成立獨立調查委員會的立場，並無補充。