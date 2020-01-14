建制歡迎紓困措施籲勿拉布　民主派：不回應訴求無法撫平社會矛盾

行政長官林鄭月娥今(14日)召開記者會，推出多項民生措施，包括將3年過渡性房屋目標再提升5000個單位、將「法定假期」的勞工假期，逐步由12天，增至17天，與俗稱「公眾假期」的銀行假看齊。工聯會、公民黨及民建聯等將回應有關措施，《香港01》會直播。

【17:31】工黨張超雄指，是次的紓困措施在議會討論多年未獲回應，現在是「靠勇武爭取」，批評政府「見棺材先流眼淚」。雖然對政策表示歡迎，但張超雄強調「魔鬼在細節」，措施仍未有詳情及時間表，敦促政府盡快公布；又指這個「極爛、極無能」的政府是造成現今社會亂局的罪魁禍首，不應逃避其政治責任。

邵家臻舉起「是你教我理性議政沒用的」的標語，批評政府政策前後矛盾，於施政報告中提出將長者綜援門檻提升至65歲，但今日卻宣布將$2乘車優惠下調至60歲，羅致光卻解釋指長者的定義在不同福利上有不同的定義，斥責政府任性。而陳茂波早前指政府遭遇15年以來首次財赤，政府亦一直指不推行全民退保是擔心有財政困難，林鄭現在卻大刀闊斧推出1百億元紓困措施，長者生活津貼劃一至3585元更貼近全民退保的社會訴求標準，質疑為何政府突然沒有了經濟負擔。

【17:15】實政圓桌田北辰表示，歡迎林鄭研究推行劏房的租務管制，但他強調會繼續爭取為長者提供2000元醫療券。另外對於政府計劃向海洋公園注資106億，田北辰稱會在周四立法會答問大會爭取提問機會，問及政府對海洋公園的注資是否會恆常化以及注資有否底線等問題。

【17:06】民建聯立法會議員周浩鼎表示，歡迎政府推出一系列的民生措施，反映政府的思維有突破，但他認為應該要大刀闊斧，同時督促政府交代實際推行的時間表。

另一民建聯議員柯創盛指，房屋是重中之中的問題，歡迎政府就劏房推出租務管制等措施，但他指除基層朋友外，中層朋友同樣面對租金貴的問題，他認為政府可以引用租金扣稅兼顧中層人士。此外就3年過渡性房屋目標再提升5000個單位，柯創盛認為數量仍然不足，同時他建議過渡性房屋可放入長遠房屋策略。柯強調政府「講就天下無敵，做就無能為力」，促政府強化執行力，簡化行政程序。

對於政府是否藉措施收買人心，同時惠及建制派，周浩鼎稱希望民主派不要「搬龍門」，當政府沒政策推出時批評政府沒做事，但當有政策推出時卻指時期不合適，他強調好的民生政策就應該盡快得以落實，希望民主派「高抬貴手」，不要在政策放上立法會時拉布。被問到政府推出一系列措施是否能化解民怨，減少上街的人數？周浩鼎表示，香港社會都希望盡快回復寧靜，他認為若民主派仍然糾纏五大訴求，其他民生事項不顧就是「靠害」，會「玩死香港」。他贊同政府要大刀闊斧提出措施改革，並檢視一系列的政策。

【16:27】公民黨楊岳橋稱，政府在介乎施政報告與賜政預算案之間有大動作十分少見，「如果唔係生活係香港仲以為有人要競選連任」，認為林鄭的用意明顯是為了「補獲」，以挽回支持者的心意及讓有關連的政黨交差。他又指責林鄭未有處理好與商界的矛盾，便草草推出政策試圖領功。楊岳橋強調，林鄭不回應「五大訴求」，無法撫平現在的社會矛盾。

郭家麒則批評2元乘車優惠等措施是「掩眼法」，用「2蚊止痛劑收買人心」，又指港人以血肉之驅向政府訴說「五大訴求」，林鄭應拿出勇氣正面回應。他又指，14周產假由政府提出至今亦講足4年，對政府何時能夠落實17日法定勞工假期持懷疑態度，又認為林鄭「搶陳茂波嘅野做」，反映政府無規無矩。

【16:15】工聯會立法會議員郭偉強回應指，對政府能針對經濟下行及早提出紓困措施表示歡迎，希望能於本屆政府任期內盡快落實，會向當局追問措施實行的細節。他又提到增加法定假期、放寬$2乘車優惠等均是工聯會多年所爭取的目標，希望政府能重新研究全民退休保障的可能性。

郭偉強相信租金津貼及租務管制等具針對性的措施，能有效解決貧富懸殊及安老問題等深層次矛盾，但亦關注在技術上及時間上如何執行，建議應避免像派發$4000關愛基金津貼時使用繁複的登記程序，以減低行政成本及增加受惠家庭。

有意見指建制對於在區選落敗十分不滿，林鄭是次的紓困措施，回應了建制派多年來的訴求以達安撫之效。郭偉強對此表示不認同，認為政府是為了未雨綢繆地應對經濟困難，又指有關訴求已爭取多年，直言「似找數多啲」。而被問到推出一系列紓困措施，會否減少上街人數，郭偉強則坦言林鄭未有回應到社會訴求，對現時的社會氣氛幫助不大。