【立法會．直播】葉劉倡每人派一萬元消費券　陳浩濂恐現替代效應

立法會今日（15日）召開大會，其中在口頭質詢部分，新民黨議員葉劉淑儀提問，指去年6月以來示威活動及暴力衝擊持續不斷，重創香港經濟和各行業，政府會否接納新民黨建議，向18歲以上香港居民每人派發有效期6個月、總值為一萬元的本地消費券。 今日大會另一個焦點，大會在早上經過一輪質詢後，會繼續處理勞福局局長羅致光提出，有關將增加產假的修例，繞過內會轉交人力事務委員會處理的議案。 《香港01》將直播會議內容。

葉劉倡每人派一萬元消費券。(余俊亮攝)

新民黨葉劉淑儀提出，向18歲以上香港居民每人派發有效期6個月、總值為1萬元的本地消費券，當中包括$4000可用於飲食及零售服務，以及$2000可用於旅遊服務，以促進受示威活動重創的香港經濟復蘇及就業。署理財經事務及庫務局局長陳浩濂回覆指，消費券涉及較高的行政費用，包括適用範圍、使用方法、監管及防偽等行政安排需要處理，考慮到政府於本財政年度有機會出現赤字，陳浩濂強調要顧及社會對赤字的接受程度及國際評級反應，審慎處理所有財政支出。

陳浩濂擔心消費券會出現替代效應，即市民會以消費券支付基本生活開支，而未有額外增加消費，令措施未能達到預期理想。他又以台灣為例，當地於2009年曾推出3000元新台幣消費券（折合港幣約840元），估算能提高0.66% GDP，但最終只提高了0.28至0.43%。陳浩濂指出，當前最有效的解決辦法是停止暴力衝擊，令社會回復安定，市民及旅客能安心出外消費及來港旅遊。

葉劉淑儀則反駁指中央要港府「迎難而上」，批評現在政府卻以執行有困難拒絕建議；又指相對新民黨建議的1萬元，台灣的案例規模太小，相信兩者的效果不能相提並論。自由黨張宇人亦表示早前與財政司司長陳茂波會面，同樣建議政府向每名市民派發1萬元消費券或現金，相信以現金支付可解決行政費用高昂的問題。他又指出國際上接受社會每年可承擔的赤字在GDP的3%以內，而香港更是在過往15年均錄得盈餘，認為社會能接受短期的財赤狀況。

對於議員的質問，陳浩濂多番重申並未有拒絕有關建議，強調政府需對財政預算案內容作高度保密，不可對個別建議作出回應，但會持開放態度對可行的建議進行研究。

民建聯立法會議員周浩鼎關注，政府是否知悉自去年6月以來，各青少年制服團體的成員有否參與非法公眾活動，或公開發表分裂國家或詆毀一國兩制的言論，而有關制服團體有否對成員作出處分。民政事務局局長劉江華回覆指，政府與11個制服團體在2014年曾簽訂行政備忘錄，當中列明各團體需要每年向政府提交報告，但無需提交投訴資料，政府亦無參與團體內部的決定及討論。

劉江華強調，政府在過去曾安排55次內地及海外交流計劃予各制服團體，亦有安排認識國家《憲法》、《基本法》和國情的培訓課程，而若有制服團體成員參與犯法行為，自然會受到法律制裁。

羅致光早前提出，有關將增加產假的修例，繞過內會轉交人力事務委員會處理的議案。(資料圖片)