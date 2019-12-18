【預算案】指財爺不抗拒派消費券　葉劉：不擔心只令黃店受惠

新民黨主席葉劉淑儀、副主席容海恩今天（18日）與財政司司長陳茂波會面，就《財務預算案》提出建議。新民黨建議全民派發一萬元本地消費券，支援飲食業、零售業和旅遊業，葉劉淑儀引述陳茂波指對派發券的概念不抗拒，但仍需考慮如何執行。 被問到會否擔心消費券最終只會令「黃色經濟圈」的店鋪受惠，葉劉淑儀直言「唔擔心」，又說：「唔使擔心係『藍店』定『黃店』，適者生存，表現好嘅經濟體就可以生存。」葉劉認為，長遠而言市民必定光顧味道較佳的食店，區分「藍店」、「黃店」不會長期持續。

葉劉淑儀引述陳茂波指對派發券的概念不抗拒，但仍需考慮如何執行。（吳倬安攝）

稱消費券可為經濟帶來乘數效應

新民黨指，受反修例風波影響，堵路、縱火、破壞商場和商鋪的情況，令飲食、零售和旅遊業首當其衝，該黨建議全民派發一萬元本地消費券，分別派發四千元飲食券、四千元零售券，及二千元旅遊券。葉劉淑儀認為，派現金不一定能刺激消費，部分人可以會把現金儲起、用於旅遊或買股票，而消費券則可為經濟帶來乘數效應，對本地經濟有實際作用。

葉劉淑儀引述陳茂波指對派發券的概念不抗拒，但仍需考慮如何執行。葉劉指出日本等國家亦曾派發消費券，政府可透過派發面額一百元的實體消費券，又指金管局有防偽技術，印刷實體消費券無技術困難，屆時市民持身份證到郵局或民政署領取消費券，「你去食車仔麵又得、食焗豬扒飯又得，食高級餐廳又得，總知就係刺激消費。」

消費券會否令大量「黃店」受惠，葉劉淑儀直言：「唔擔心」，又說：「唔使擔心係『藍店』定『黃店』，適者生存，表現好嘅經濟體就可以生存。」葉劉認為，長遠而言市民必定光顧味道較佳的食店，區分「藍店」、「黃店」不會長期持續，「長遠嚟講，一定係幫襯好食嘅、服務好嘅，唔好理佢嘅政治表現，藍黃區分只係短期。」

在稅務寬減方面，新民黨建議來年寬免薪俸稅100%、上限提高至四萬元。該黨又建議設立三億元「旅遊業應急計劃」，向僱用少於五十人、於今年五月一日前開業的旅行社放發最多十五萬元資助。新民黨增加上調博彩稅稅率，向產後母親派發二萬元現金津貼，鼓勵港人生育。