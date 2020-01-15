【中聯辦酒會】駱惠寧：止暴制亂仍是最緊急任務　國家支持始終在

中聯辦今日（15日）傍晚5時半在會展舉行新春酒會，上任一個多星期的新任中聯辦主任駱惠寧將發表講話，特首林鄭月娥、外交部駐港特派員公署和駐港部隊負責人，以及香港各界人士出席，《香港01》將全程直播。

中聯辦主任駱惠寧（左）指，止暴制亂仍是最緊急任務。（羅君豪攝）

【18:50】駱恵寧離開時被問到會否約見立法會議員會面，他停下腳步向記者微笑和揮手約五秒，其後離開。

【18:32】駱惠寧指，要為香港的青少年提供發展機遇，「香港青少年是中國民族大家庭的兒女」，亦是香港繁榮穩定的重要力量，希望他們能擁國家情懷，擴闊國際視野，香港一定能背靠祖國，面向世界，再創輝煌。

駱惠寧說，來到香港12天，作為香港這個家的一員，已經感受到家人的親切。他稱回望過去，不同語言的人相聚獅子山下，「拋開區分求共對」，才有今日的香港。他指出，儘管香港局勢還沒有完全穩定，但香港精神一直同在，「香港優勢仍然在，國家支持始終在，我們對香港這個家重回正軌，早日復元充滿信心。」

他指新的一年，香港中聯辦會帶著真誠盡忠職守，共同將香港建設得美好，「與廣大香港同胞一道，把香港這個共同的家園建設得更加美好！祝福香港，祝福香港同胞。」

（羅君豪攝）

駱惠寧：任何政治光譜都應認同「一國」 珍惜「兩制」

【18:30】駱惠寧表示，新的一年香港如何再出發，習近平主席巡視澳門時強調「家和萬事興」，沒有和諧穩定怎會有安居樂業，強調止暴制亂、恢復社區仍然是最緊逼的任務，這是真正愛護香港人的共同心聲。他提及，過去的四中全會充分體現中央對「一國兩制」的信心和決心是堅定不移，「一國兩制」堅持得好，香港就有好的發展機遇；「一國兩制」堅持得不好，香港就會紛爭不斷，影響根本利益。

他強調，不管任何政治光譜的人都應該認同「一國」，珍惜「兩制」，他堅信緊守「一國」善用「兩制」，未來一定能寫下「香港好，國家好，國家好，香港更好」的篇章。

駱惠寧又稱，香港是一個多元社會，有重大分岐不奇怪，「但不能走向極端，不能搞暴力」，一家人有商有量，否則對社會只會帶來災難性的破壞，他相信只要愛國愛港力量齊心，社會各界共同努力，堅定支持政府依法施法，「香港能夠讓我們繼續引以為傲，讓我們共同珍惜香港這個家。」

【18:08】駱惠寧在新春酒會發表講話，歡迎嘉賓來到酒會，向在場嘉賓致以祝福，及向大眾致以問候。

駱惠寧表示，過去一年相信大家都有不少難以忘懷的場面，亦有深刻的感受。駱惠寧先簡介去年中國的經濟成就，表示生活愈來愈好，國力愈來愈強，加入一帶一路的國家及國際組織超過110個，朋友愈來愈來多，中華民族偉大復興的畫面在大家眼前出現。他指，香港各界人士為中國改革開放創造了重要貢獻，香港同胞與中國同胞一樣，共同承擔中華民族偉大復興的責任，亦共享作為中國人的榮耀。

駱惠寧提到去年修例風波，表示在國家主席習近平支持之下，特首林鄭月娥帶領團隊在止暴制亂的工作做了大量工作，在非常時期展示出非常勇氣，又稱讚愛國愛港同胞為反暴力護法治做了貢獻。

駱惠寧提到香港從南海小漁村發展城大都市，香港發展都不是一帆風順，籲看清歷史大勢，相信沒有任何力量阻止香港一國兩制發展的步伐。他強調，止暴制亂仍是香港最緊急的任務。

【18:05】中聯辦主任駱惠寧由政制及內地事務局局長聶德權等人陪同進入會場，並與行政長官林鄭月娥一起上台，隨後全國政協副主席董建華、梁振英及解放軍駐港部隊代表等嘉賓亦上台，大會先奏國歌。

【17:40】記者現場所見，會展門外保安未有明顯加強，只有數架警車停泊在會展正門對開，並有數名防暴警察巡邏。

記者在進入會場前，需要先進行嚴密安檢，首先需核對所屬機構記者證，其後需檢查袋中物品，之後再由警犬嗅袋，確保袋中沒有任何危險物品。一眾嘉賓則毋須安檢，出示請柬即可入場。

駱惠寧本月6日履新時曾會見傳媒，當時他指近半年來香港的形勢令人揪心，大家都熱切地期盼香港能重回正軌，並提出「三個確保」，包括確保憲法、《基本法》在香港全面貫徹實施；確保「一國兩制」行穩致遠；確保香港長期繁榮穩定。

駱惠寧上任有幾場公開活動，包括1月8日赴深圳，1月9日會晤特首林鄭及拜會全國政協副主席董建華等，今日酒會是駱惠寧首次向各界講話。