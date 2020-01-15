建制派護航產假議案　放棄中聯辦酒會　葉劉：盡責緊要過見新主任

立法會今日（15日）繼續處理由勞工及福利局局長羅致光提出，有關將增加產假的修例，轉交人力事務委員會處理的議案。中聯辦將於傍晚舉行新春酒會，新主任駱惠寧亦會現身，但大部分建制派以防泛民突襲，表明不會出席，而是緊守會議廳確保有過半數議員在席。

中聯辦將於傍晚於灣仔會展舉行新春酒會，屆時新主任駱惠寧將首度公開亮相。（資料圖片）

立法會下午復會後，繼續處理由勞工及福利局局長羅致光提出，有關將增加產假的修例，轉交人力事務委員會處理的議案。據悉，即使中聯辦將於傍晚於灣仔會展舉行新春酒會，屆時新主任駱惠寧將首度公開亮相，大部分建制派都將會緊守會議廳，確保有過半數議員在席，以防泛民突襲。

政府消息估計，大會今日休會前應難以通過有關議案，但局方已特別致電各建制派，希望他們能坐定定，相信可確保有足夠人數留守。

民建聯主席李慧琼表示，全部13名議員將不會出席中聯辦酒會，認為議員的責任就是留在立法會開會。(資料圖片／余俊亮）

民建聯主席李慧琼表示，全部13名議員將不會出席中聯辦酒會，認為議員的責任就是留在立法會開會。

身兼行政會議成員的新民黨主席葉劉淑儀表示，她與黨友容海恩今日將留守立法會，不會出席中聯辦酒會，強調「盡議員責任緊要過見新主任」。

據悉，工聯會5名議員亦會留守立法會大樓內，直至休會。經民聯副主席林健鋒指，將視乎情況再決定是否去中聯辦酒會；自由黨邵家輝表示，該黨4名議員亦將留在立法會。