前新聞統籌專員何安達：政府拒做獨立調查「愚蠢」　加害建制派

反修例示威仍未完全平息，特首林鄭月娥日前指由專家及學者組成的「獨立檢討委員會」﹛籌備工作接近完成，有望下月公佈詳情，但至今仍不認同需要成立獨立調查委員會。 前新聞統籌專員何安達接受《香港01》查詢時形容，政府拒絕獨立調查是「愚蠢」，批評獨立檢討委員會「唔湯唔水」。他指，不少民調已經反映反修例運動的成因，不理解政府為何仍需檢討委員會檢視衝突成因，「若不將這個腫瘤切掉，只會越來越大，拖成整個政府。」 監警會前委員鄭承隆認為，獨立檢討委員會與獨立調查委員會兩者沒有抵觸，若監警會報告提倡成立獨立調查委員會，政府應該要認直考慮，強調獨立調查委員會的職能更實際。

何安達指，不少民調已經反映反修例運動的成因，不理解政府為何仍需檢討委員會檢視衝突成因，「若不將這個腫瘤切掉，只會越來越大，拖成整個政府。」（資料圖片/歐嘉樂攝）

何安達預料，若外界不接受獨立檢討委員會的工作，今年9月的立法會選舉將會重演去年區議會選舉的局面，市民會用政治議題決定投票意向，他形容政府只會是第二次「加害」建制派，「建制派再幫你擋嘅意願低好多」。何安達又指，更有影響及後的特首選舉委員會，特別是工程界、旅遊界等界別，「若不將這個瘤切掉，只會越來越大，拖死整個政府。」

被問到政府早前推出十項民生措施，能否挽回民望？何安達認為，過去政府推出的的紓困措施都是「濕濕碎碎」，建議應該每個局長均推出其範疇的措施，再由市民選擇「邊個議題值得做」。他又稱，近來社會表面上的運作和秩序回復正常，惟市民的怨氣仍未走，不抗議並不等於原諒警方和政府。

何安達：警方應主動調查部分警員行為是否違規

對於警務處處長鄧炳強在中西區區議會被問及為何沒任何投訴警方的案件被起訴時，他解釋因沒有足夠證據。何安達直斥警員多個月來無理查市民身份證、不佩戴帶委任證、向市民講粗口等情況已是違反警例，問及警方「可唔可以做番紀律部隊」，嚴正地處理，「捉到邊個無掛行動呼號就懲處」、「邊個做得出就堂堂正正認咗佢」，如有影片拍攝到警方講粗口的時間和地點，當日的指揮官都應負責，何認為即使政府不成立獨立調查委員會，警方內部都要主動調查。

監警會前委員鄭承隆認為，獨立檢討委員會與獨立調查委員會兩者沒有抵觸，若監警會報告提倡成立獨立調查委員會，政府應該要認直考慮。（資料圖片）

鄭承隆：警方的最強武器不是槍而是溝通

鄭承隆則認為，現時市民對警方信任度低的情況下，大家都不會接受警方的解釋，但他強調警方的最強武器不是槍，而是溝通。對於鄧炳強今赴中西區議會回應議員質詢，他稱鄧炳強有展現誠意，即使不是問責官員，仍願意出席區會，認為他做事開明，亦有在陽光下做事的態度。

對於有指警方將引入氣槍和網槍，鄭承隆稱不認為是武力提升，有關級別應在警棍和實彈槍之間，但他應該需留意是若警員疏忽使用，其威力可能大於實彈，故認為使用前警員應有特別訓練。