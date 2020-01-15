曾負責教院風波獨立調查　李澤培：查社會爭端　傳召權是關鍵

修訂《逃犯條例》草案引發警民間的硝煙、社會上的對立氣氛，風波延綿至今逾半年，各界要求成立獨立調查委員會的呼聲，自「6．12」衝突後從未間斷，但政府多番拒絕，並於去年11月表明屬意另立「獨立檢討委員會」，惟至今無寸進。曾出任獨立調查委員會調查2007年「教育學院風波」、現任國際商會香港區會主席李澤培指出，最重要一環是有傳召證人權力，並能索取文件，讓政府無法隱瞞。商會曾要求成立獨立調查委員會，李澤培直言政府若要棄用有現行清晰條文依據的做法，另起爐灶前須先解釋清楚原因。他又覺得，社會的不安與騷動源於去年2月政府提出修例，故需調查決策始末，追究原因和責任。 李澤培指商界擔心香港法治受衝擊，不只是治安被破壞，還有警方執法問題和司法獨立等；他又寄語年輕人，不要因一時憤怒而失去耐心，應冷靜團結找出口。

國際商會香港區會主席李澤培。（羅君豪攝）

李澤培帶來2007年《與香港教育學院有關的指控調查委員會報告》實體本，封面頁背有法官楊振權的親筆簽名，紀念由二人撰寫的成品。2007年教院風波，教院校董會否決與校長莫禮時續約，多名教職員指控政府迫令他們支持教院與中文大學合併，亦指控教育統籌局（現改稱教育局）官員不滿教院職員撰文批評教育改革，要求校方把他們辭退。

時任教統局局長李國章和常任秘書長羅范椒芬成為眾矢之的，爭議亦從教育界燒到政界，社會質疑言論自由、學術自由受侵蝕。風波擾攘一個多月後，時任特首曾蔭權決定成立獨立調查委員，為調查三個指控是否成立：李國章施壓教院與中大合併、教統局官員施壓要解僱在報章發表文章的職員、李國章要求教院副校長陸鴻基譴責香港教育專業人員協會（簡稱教協）。

報告在同年6月出爐，裁定羅范椒芬曾向教院校長莫禮時要求，約束葉建源和鄭燕祥批評教改的言論，侵犯學術自由。至於教統局官員及李國章對教院削減撥款，迫使教院與中大合併的指控則不成立。當時羅范椒芬已轉任廉政專員，她在報告出爐後辭職離開政府。

委員會應把爭端「講清講楚」

回看當日的聆訊，李澤培已忘記不少細節，但仍為當中意義而自豪。他指出，把爭端講清講楚是成立調查委員會的用意，根據《調查委員會條例》成立的委員會具司法職能，由特首訂出職權範圍，委員會不得越界，不過基於法律條文，在律師團隊及秘書處協助下，可由委員會自行拿捏深淺輕重，以查明真相。因為有清晰條文賦權，「有權去安排要怎樣的調查方案、準則，我們先去展開工作，不會盲摸摸就去聽聆訊。」委員會的聆訊公開，投訴方與被投訴方均有代表律師團，「人人都聽得，所以好透明。」

提到獨立調查委員會的工作，李澤培多番圍繞「人證」、「物證」和「以事論事」。他強調，委員會須聆聽及分析正反方理據，故傳召證人權力尤其緊要，任何涉事人無論個人意願如何，都必須出席聆訊，如委員會獲告知政府有隱瞞文件，都有權索取，即便牽涉到政府機密文件不能向公眾公開，「都要交給法官、委員會看，看完之後滿意、不滿意，會在報告中交代，但不能不交出。」

2007年，李澤培與楊振權大法官出任獨立調查委員會調查教院風波。圖為兩人合寫的調查報告。（羅君豪攝）

檢討修例需追溯源頭

現今當局堅拒為牽動全港的修例爭議成立獨立調查委員會，屬意另起爐灶，設立「獨立檢討委員會」。李澤培表明不想猜度及批評當局的盤算，亦認同今次的社會爭議牽連更廣、更複雜，「但講到如果無某些職能會否達到某個後果，種瓜得瓜、種豆得豆啦，你給碟爛豬肉就會煮碟爛豬肉。」他認為，究竟在條例以外新建立的委員會，有什麼權力、如何產生出來都不知道，要從頭構思，政府要說服社會為何棄用行之有效的成文規範，「為何新創意的好些，可達到更好目的？」否則徒添公眾懷疑「有隱瞞」、「不可告人」。

坊間倡設的獨立調查委員會，李澤培認為有兩種意見，調查警務人員的行為或調查政府修例工作開始至今的決策始末，「我會覺得，不應該由6月開始，而是由政府呈交草案開始，所謂徵詢民意到一路發展，立法會爭議過程，一連串不能斬斷，都要看回前因先有後果。」

單靠法律不能解決這場不幸 最有能力去主導的是政府 我們商會希望可以快些和平 讓香港回到以前活潑、有生氣的香港 國際商會香港區會主席李澤培

回看去年2月，政府拋出修例建議後，隨即引起極大爭議，更定下只有短短20日諮詢期。李澤培說，國際商會香港區會研究多時，過了諮詢期到5月才發表意見，去信立法會議員反對修例。「廿年來都未能達協議，箇中千頭萬緒，何苦幾個月內急急搞掂？是否真能點石成金呢？」他覺得反修例浪潮比起2014年的佔領運動更巨大，分別在於2014年爭取原本沒有的普選，但修例卻影響深遠，加上內地司法制度的不公，令不同界別的香港人不信任和恐懼。

修例從「暫緩」、「壽終正寢」到「正式撤回」，算是告一段落，但引起的社會爭議卻未完結。「這個才是麻煩」，李澤培直指，風波中人人都說過去半年香港法治受衝擊，影響經濟信心，但先要界定何謂法治。英文的「rule of law」和「rule by law」都可以翻譯成「法治」，李澤培所指的是前者，是一種精神，而並非後者「以法律去管治或執法」。

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「商界憂法治 不止擔心治安」

「騷動是穩定和治安問題，當然對日常生活有影響，投資人亦會擔心人身安全，但這只是『rule of law』的一部份。」他說破壞、放火等破壞治安行為不對，但這並非衝擊法治的全部，「我們說示威都要和平理性，正是如此，不會去接受暴力……另一方面，你講暴力、治安，為何鏡頭、新聞之下，那麼多人投訴，他們被警方不合理對待，這些為何政府又不覺得、不出來講。」

李澤培直指商界擔心的並非只是治安問題，外國企業正觀望「香港還是否以前的香港」，那個有法治、司法獨立，經濟、資訊都是自由流通的城市。國際商會香港區會曾在去年7月發表措辭嚴厲的公開信，譴責「7．21」元朗襲擊事件，認為事件令香港法治之名淪為笑柄，呼籲成立由法官領導的獨立調查委員會。到政府引用《緊急法》訂立《禁蒙面法》後，商會再發聲明，指立法引起國際商界極度關注，未來香港能否繼續成為理想的商業地點，不確定性增加；政府未有滿足示威者及其他市民提出的訴求，同時，市民亦對當局在執法過程中過度使用武力和濫用權力感到不滿，令情況惡化，令香港的每一個人都會是輸家或失敗者。

李澤培寄語年輕人，勿因「一朝之忿，忘其身以及其親」，應該冷靜、團結志同道合的人去找出口。（羅君豪攝）

用同理心共尋出路

從去年6月至今，已有超過7,000人在修例風波中被捕，約四成是學生。從1962年開始工作至今的李澤培，並無選擇放棄與他相隔幾個世代的年輕人，他引用《論語》「一朝之忿，忘其身以及其親」，着年輕人不要因為一時的憤怒，而忘記自己安危和家人處境，而要愛惜自己和家人，以及更要有耐性和理性，「很多事情要堅持，但不要激烈，因為激烈情緒很容易做錯事，應該冷靜、團結，團結志同道合的人去找出口。」他擔心年輕人習慣網絡的節奏，變得失去耐性，加上網上難辨發言者的身份，可能會有人故意煽風點火，「以兵法來說，要激怒對方，才會撞板。」

若從去年2月開始計算，修例的爭議和風波擾攘了近一年，身處中環商廈高層俯瞰着維港的李澤培，直言仍看不到平息的方法，「單靠法律不能解決這場不幸，講來講去都是尊重同了解對方，要用同理心去處理問題，並不能下下動武，哪一邊動武都不對，好多事情不動武可能就不會發生，政府真是要想個辦法，最有能力去主導的是政府。我們商會希望可以快些和平，讓香港回到以前活潑、有生氣的香港。」

上文節錄自第197期《香港01》周報（2020年1月13日）《曾負責教院風波獨立調查 李澤培：查社會爭端 傳召權是關鍵》。

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