【政圈風聲】建制泛民同倡政府派一萬　揭政府派錢三大考量

財政司司長陳茂波下月將公布新一份《財政預算案》，不少政黨在提交建議時，都向財爺提倡要全民派錢或消費券1萬元，民主黨昨日（15日）明言政府要全民派錢一萬元，身兼行政會議成員的新民黨主席葉劉淑儀在立法會上，更要求政府應認真考慮派一萬元消費券。 政府消息人士指，目前政府仍就預算案進行諮詢工作，尚未對任何建議「落閘」，包括派現金及消費券，但強調在派錢問題上，牽涉三大考量，包括政府的財政承擔、預算案其他措施及國際信貸評級機構的評分。

政府消息指，陳茂波近日已多番提及政府在本財政年度將出現赤字，「司長講得嘅，證明一定唔止幾億，最少都幾百億」，故「睇住盤數」為政府其中一個重要考慮。（資料圖片）

政府消息：赤字數百億 派錢負擔大

政府消息指，陳茂波近日已多番提及政府在本財政年度將出現赤字，「司長講得嘅，證明一定唔止幾億，最少都幾百億」，故「睇住盤數」為政府其中一個重要考慮。消息人士強調，「如果要全民派錢，牽涉最少4至5百億元，對政府而言是重大的經濟負擔。」

該政府中人指，若政府財政大幅出現赤字，將影響國際信貸評級機構對香港的評分，繼而影響本港的營商環境及外國投資者信心，消息強調，現時本港評分仍處於良好水平，較德國及法國還要高，但政府需維持謹慎理財，以免被調低有關評分。

對於社會上有質疑，既然政府可動用100億元推出十招民生措施，當中更牽涉經常性開支，政府仍有一萬億元儲備，為何不能一次過動用數百億元派錢？政府消息強調，全民派錢牽涉約5百億元，「係100億嘅幾倍」，兩者不能用作比較，加上預算案會推出其他振興經濟措施，並非只是派錢。該人笑言，「如果大家覺得可以淨係派錢，唔需要推出其他措施，咁又唔同講法，但政府唔可以咁做」。

政府消息透露，今年預算案準備時間較往年充裕，陳茂波現時仍在聽各界意見，未正式落筆撰寫，對所有建議仍抱開放態度。

葉劉接受查詢時表明，全民派消費券能有效振興經濟，「民生十招只可解決民生問題，對經濟復甦無幫助，如果經濟再差落去，政府過幾個月都係要出招救市，到時都係要用幾百億，咁做咩唔依家派消費券呢？」（資料圖片）

工聯會下周晤財爺 有工會不認同派錢

另有政府中人坦言，觀乎陳茂波近日的口風，已表明若仿傚坊間建議，向每名市民派發1萬元，涉及金額為700億元，屆時財赤規模將輕易逾千億元，該人指出，有關說法代表財爺對派錢建議已「落閘」。

葉劉接受查詢時表明，全民派消費券能有效振興經濟，「民生十招只可解決民生問題，對經濟復甦無幫助，如果經濟再差落去，政府過幾個月都係要出招救市，到時都係要用幾百億，咁做咩唔依家派消費券呢？」她強調，未來一個月會繼續向政府建議，認為政府「只係唔想做，而唔係做唔到」。

工聯會麥美娟指，該會將於下周初與陳茂波會面，提交對預算案建議，但對於是否建議派錢仍未有定案。她透露，有工會不同意全民派錢，認為應該針對性協助有需要的市民。

民建聯柯創盛表示，該黨維持一貫立場不反對派錢，認為政府現時需考慮所有方法紓解民困。