梁振英、葉建源隔空開火　CY聘測量師力證教協報大集會人數

全國政協副主席、前特首梁振英本月初於社交網站開火砲轟教協，質疑教協報大教育界集會的參與人數，批評對方是「呃秤」的「政棍」。教協副會長、立法會議員葉建源昨日（16日）在報章撰文，反駁指坊間稱教協報大數「實屬無理」。 梁振英今日（17日）在facebook撰文作出反撃，請到專業測量師評測集會場所愛丁堡廣場的面積，以證明按照教協的說法，當晚廣場每平方米需容納4.79個人，質疑教協跟隨其他政治團體的「報大數手法」務求「令人動容」，又指政客可以報大數，但身為教師的葉建源不可以。

教育界集會於本月3日在愛丁堡廣場舉行，教協會長馮偉華宣布集會人數超過2萬人。（資料圖片）

教育界集會於本月3日在愛丁堡廣場舉行，教協會長馮偉華宣布集會人數超過2萬人，警方發言人則稱最高峰時有2,500人參加。梁振英早於月初發文質疑愛丁堡廣場能容納2萬人的可能性，批評教協是「呃秤」的「政棍」。

今日梁振英在facebook「跟進」事件，提到葉建源昨日於報章撰及發表了題為「兩萬教師出席集會 力抗白色恐怖」的文章，反駁坊間指責教協報大數的說法，並寫道當日「有約2萬名參與者出席，令人動容」。梁振英指自己請了專業測量師以政府的測量圖量度，當晚的集會範圍面積為4178.43平方米，又引述葉建源指當日「不少參與者進入場地後會選擇適當位置坐下或佇立」，質疑按此人數推算每平方米坐下或佇立了至少4.79個人，諷刺指情景確實令人「動容」。

梁振英又提到葉建源稱，當日不少參與者倒灌到廣場旁的郵政總局及附近通道，惟有當晚當值的警察表示沒有上述的情況，又於文末附上多張圖片供讀者參考。梁振英斥責教協明顯是跟隨其他政治團體的「報大數手法」，務求「令人動容」；又指政團和政客可以報大數，但身為教師的葉建源不可以。

