中西區民主派向申訴專員公署投訴　民政專員違反政治中立

中西區14名民主派區議員今日（17日）向申訴專員公署投訴，指在昨日（16日）的區議會會議中，當處理有區議員提出譴責警務處處長監督不力，要求政府成立獨立調查委員會並解僱處長的動議時，中西區民政專員黃何詠詩帶領一眾政府官員離場，批評她違反公務員政治中立原則、行為是疏忽職守，對此感到遺憾。

中西區14名民主派區議員今日（17日）向申訴專員公署投訴，指在昨日（16日）的區議會會議中，中西區民政專員黃何詠詩帶領一眾政府官員離場，批評她違反公務員政治中立原則。（彭焯煒攝）

聯署議員指，議員的職責是向政府提出意見，並非只是附和政府、替政府保駕護航，認為林鄭月娥政府有意打壓議員聲音、削弱議會功能。

中西區區議會主席鄭麗琼表示，得知有區內市民準備就民政專員失職一事，提出司法覆核，她批評黄何詠詩拉隊離場後，只有港鐵、大館及市建局職員在會上，令其後一眾民生議題不能討論，區議會將於下周四（23日）舉行特別會議，討論在上次會議上未能處理的項目。

申訴專員公署派代表接信，聯署議員其後再進行正式投訴。