香港民研：逾四成市民支持10項民生政策　增法定假期竟非最受歡迎

政府日前推出10項民生政策，當中包括擴大2元乘車優惠計劃，逐步增加法定假期等。香港民研於本月15至17日進訪問1,088位「民研意見團」成員，並於今日（17日）發布民調結果。 調查指，有48.2%受訪市民支持這些政策，反對的只有16.2%。不過僅有22.6%受訪者稱這些政策會令他們對政府的觀感變好，50%受訪者稱對政府的觀感維持不變。

改善政府外判員工待遇 最多人支持

10項民生政策當中，最受受訪市民支持的政策為「改善政府外判服務員工待遇」，合共有77.5%受訪市民支持此政策。第二高支持度的政策為「逐步增加法定假期」，表示支持此政策的受訪者佔了68.4%。相反，最多受訪者反對的政策是「為非公屋，非綜援的低收入住戶提供現金津貼」，有24.6受訪者表示反對。「為低收入人士代供強積金」則是第二多受訪者反對的政策，有21.6受訪者表示反對。

市民支持政策 惟未能轉化成支持政府

九龍城黄埔西區議員鄺葆賢表示，街坊對良好措施及政策的支持度高，但轉化不到成為對政府的支持。她稱，整合假期等措施是爭取多年的合理待遇，但形容政府「拖咗咁耐」，即使政府推出措施，市民的滿意度也會遞減，又質疑具體落實的安排及時間。

香港民意研究所就住政府公布的10項民生政策發表調查，顯示改善政府外判工待遇就受市民支持。（劉錦華攝）

另外，香港民研亦就屯門地區「屯門11素人」選區及黃埔西選區進行10項民生政策的專項研究。調查指，屯門居民最支持的政策為逐步增加法定假期，有88.1%受訪屯門居民支持。最受屯門居民反對的政策為擴大兩元乘車優惠計劃，有44.3%受訪屯門居民反對。

不明氣體事件 61%屯門人反對政府處理手法

調查亦顯示，有61%受訪屯門居民稱反對政府處理10月28日屯門不明氣體的做法。屯門興澤區議員曾振興稱，許多屯門人反對2元乘車補貼計劃，反映屯門人希望政府推出政策時能審慎，而不是「慷他人之慨」，認為此政策會影響區內交通承載力。

此外，香港民研也發表「民主社區計劃調查」中，市民對區議會的具體想法調查。黃埔西選區的居民大多認為，區議員能夠以理性務實態度，處理地區事務、監察政府，甚至改善社區環境、交通，及發展民主社區。「屯門11素人」所屬選區的居民亦認為，區議會應發揮監察政府運作的角色，以及改善社區環境、交通，促進民主社區發展等工作。