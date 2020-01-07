民研：近五成受訪者冀新屆區議會促進民主　僅1%首選要福利

新一屆區議會陸續召開首次會議，香港民意研究所公布「民主社區互助共融」計劃首個民調，在1月3日至6日就市民對區議會功能和角色的意見，透過網絡搜集到9,808人的回應。 樣本可以分為機構隨機抽出的香港市民代表群組（775人），及受訪者主動填寫問卷的香港市民自結群組（9,030人）。被問到期望新一屆區議會集中處理那些工作，兩個群組分別有50%及45%選擇「促進民主」；其次有27%及30%選「政策創新」；希望提供福利、娛樂的人數最少，兩組同樣只有1%。

香港民意研究所最新調查，有近一半受訪者希望新一屆區議會能夠促進民主。（鄭榕笛攝）

新加入香港民意研究所擔任名譽總監的理大社會科學系助理教授鍾劍華指，以往一般都認為區議會是諮詢組織，關注地區環境及文娛康體，或提供蛇齋餅糭，調查結果顯示受訪者對區議會的觀感及期望有別於以往，市民期望今屆區議會可以解決以往政制累積下來的流弊。

鍾劍華：問卷反應顯示市民對區議會高期望

鍾劍華又提到，過往的問卷如有有一至兩成受訪者完成開放式題目，已經是不錯的數字，今次有四成受訪者完成了開放式題目，填寫對區新一屆區議會工作的具體想法，「點解要咁做？因為有盼望。」

香港民意研究所總監鍾庭耀認為回應第一輸的回應數字令人鼓舞，未來會展開第二輪調查，他呼籲市民到機構的網站登記完成問卷，希望搜集更多數據。機構會將數據按區議會選區分組，之後會將數據結果提交當區區議員參考，機構長遠而言希望與區議員合作，在當區廣邀市民參與計劃，建構區內的意見收集平台。

香港民意研究所名譽總監鍾劍華指，市民期望今屆區議會可以解決以往政制累積下來的流弊。（鄭榕笛攝）

料素人議員欠經驗 需機構協助

鍾庭耀指，部份區議員是素人當選，缺乏從政經驗及團體支持，估計這一類議員會較需要機構協助收集區內市民意見。他又指，機構可以處理跨區範圍的工作，以及發展社區基礎電子投票制度。

香港民研的早前邀請全港18區區議會主席組成「民主社區互助共融計劃諮詢委員會」，委員會可為各區議會及區議員建議符合計劃目標的活動設計，自願參加的區議員可派職員或助理到香港民研接受培訓，並可在香港民研指引下，使用香港民研開發的工具進行訪問、調查。