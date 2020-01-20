【中聯辦換人】駱惠寧：港國安機制長期缺位　要著力補齊突出短板

新任中聯辦主任駱惠寧今日（20日）在《人民日報》撰文，指香港今天面對自回歸以來最為嚴峻複雜的局面，如果國家安全體制機制長期缺位，外部勢力就能夠無所顧忌地滲透破壞。 駱惠寧指，要著力補齊香港「一國兩制」制度體系的「突出短板」，更好維護國家主權、安全、發展利益和香港長期繁榮穩定。

駱惠寧在文章於國家安全問題上著墨甚多。（資料圖片／歐嘉樂攝）

香港面對最為嚴峻複雜的局面

駱惠寧在文章題為「推動香港一國兩制事業行穩致遠」。他開首提及國家主席習近平去年底於視察澳門時發表系列重要講話，指習近平充分肯定澳門發展成就，深刻總結澳門成功經驗，對「一國兩制」事業沿著正確方向行穩致遠，具有重大而深遠的指導意義，認為學習有關重要講話，對堅守「一國」之本、善用「兩制」之利的澳門澳門經驗有了更深刻的認識和體會，更深深感受到借鑒澳門經驗，堅持和完善香港「一國兩制」制度體系。

駱惠寧指，澳門回歸祖國以來的20年是澳門歷史上經濟發展最快、民生改善最大的時期，也是澳門人共享偉大祖國尊嚴和榮耀感最強的時期；香港則無論是始終保持國際金融、航運、貿易中心地位，還是成功抵禦非典疫情和兩次金融危機，無論是法治指數全球排名從回歸前60多位大幅躍升到第十六位。

他指出，香港今天面對回歸以來最為嚴峻複雜的局面，人需重溫習近平於2017年視察香港時所作的「前進道路並不平坦，但我們實行『一國兩制』的初心不會改變，決心不會動搖」的鄭重宣示，「繼續從『一國兩制』22年多成功實踐的非凡歷程中汲取自信，不為一時之曲折而動搖，不為外部之干擾而迷惘，以堅定的『一國兩制』制度自信，踩實步伐、向陽而行，走出香港更加美好的明天。」

駱惠寧認為，香港各界應該抓住機遇、乘勢而上，早日從政治霧霾中走出。（資料圖片／歐嘉樂攝）

國安體制缺位 外部勢力可滲透破壞



駱惠寧的文章於國家安全問題上著墨甚多，指維護國家主權、安全、發展利益是特區基本的憲制責任和政治要求。他指出，若特區在國家安全體制機制「長期缺位」，外部勢力就能夠無所顧忌進行滲透破壞，「一國兩制」實踐就面臨被沖擊和破壞的極大風險。

駱惠寧指，多年前已就《基本法》第23條立法的澳門政府和社會各界形成了在國家安全問題上，只有「一國」之責、沒有「兩制」之分的高度共識和行動自覺，「我們將一如既往地支持香港特別行政區政府，以香港長治久安和700多萬香港同胞的根本福祉為依歸，建立和完善特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制，並強化執法力量」，著力補齊香港「一國兩制」制度體系的「突出短板」，更好維護國家主權、安全、發展利益和香港長期繁榮穩定

談及近期局勢，駱惠寧認為，香港各界應該抓住機遇、乘勢而上，早日從政治霧霾中走出，「聚焦到發展這個第一要務上來，以強烈的主人翁意識共同愛護好香港這個家，建設好大灣區這個更大的共同家園，在這個中華民族大發展大作為的時代，在這個港澳與祖國內地共繁榮共奮進的時代，書寫下堅守一國之本、善用兩制之利的新的光輝篇章。」

早前有大批示威者持美國國旗，到美國領事館籲美國關注香港情況，並支持美國國會通過《香港民主及人權法案》。（資料圖片）

冀香港加強憲法和基本法教育

駱惠寧又引述習近平視察澳門時指，「愛國主義教育茲事體大，希望特別行政區政府教育部門和學校擔負起主體責任」，駱認為這一點對香港同樣非常重要，指香港社會各界殷切期盼並堅定支持特區政府及有關辦學團體在全社會，尤其是青少年中大力加強憲法和基本法教育、國情教育、中國歷史和中華文化教育，不斷完善「一國兩制」條件下香港教育治理制度體系，增強青少年的國家意識和民族認同，進一步築牢香港「一國兩制」成功實踐的社會政治基礎。

駱表示，中聯辦將深入學習貫徹習近平的重要講話精神，時刻牢記和踐行維護國家主權、安全、發展利益，保持香港長期繁榮穩定的根本宗旨，進而實現「兩個建設好」，與特區政府和香港各界人士一道，在全力「止暴制亂、恢復秩序」的同時，認真思考圍繞「一國兩制」制度體系應「堅持和鞏固什麼、完善和發展什麼」這一重大問題，努力把香港「一國兩制」實踐發展得更好，把香港「一國兩制」制度體系堅持和完善得更好。