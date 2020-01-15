中聯辦新春酒會　駱惠寧致辭籲「珍惜香港這個家」（附全文）

中聯辦今日（15日）傍晚舉行新春酒會，主任駱惠寧發表題為《共同珍惜香港這個家》的演講，重申止暴制亂，恢復秩序仍然是香港當前最為緊迫的任務，又指希望香港青年能樹立國家觀念。 以下是演講全文：

尊敬的董建華副主席，梁振英副主席，

尊敬的林鄭月娥行政長官，

各位嘉賓， 各位朋友：

歡迎大家蒞臨中聯辦一年一度的新春酒會。 再過10天就是新春佳節了，這是我們中國人閻家團圓，共話家常的喜慶日子，我首先代表中聯辦全體同仁，向出席酒會的各位嘉賓，各位朋友致以新春的祝福，並 通過你們，向廣大香港市民表示誠摯的問候！

辭舊迎新之際，回望過去一年，相信大家都會有許多難以忘懷的場景，有許多發自內心的感受。

這一年，新中國迎來70華誕，中華民族迎來了從站起來，富起來到強起來的偉大飛躍。 去年，我們的國內生產總值預計接近100萬億元人民幣，人均邁上1萬美元台階，1000多萬人實現脫貧，我們的生活越來越好；首艘國產航母正式列裝，嫦娥四號在人類歷史上首次登陸月球背面，我們的國力越來越強;建交國達到180個，加入「一帶一路」的國家和國際組織超過160個，我們的朋友越來越多。 中華民族偉大復興的壯麗圖景，真實地呈現在每一位中華兒女的眼前。

三任特首同台，首任特首、全國政協副主席董建華與駱惠寧言談甚歡，上任特首梁振英、現任特首林鄭月娥站在兩人身旁。（羅君豪攝）

令人欣慰的是，在激盪人心的70年偉大征程中，香港從未缺席。 香港各界人士為改革開放和現代化建設作出的獨特而重要貢獻，已被歷史深深銘記，回歸23年來，香港背靠祖國，成功抵禦各種風險挑戰，書寫出與祖國內地同發展，共繁榮的精彩篇章，香港同胞與內地人民一道共擔 民族復興的歷史責任，共享祖國繁榮富強的偉大榮光。

讚林鄭展示「非常時期非常勇氣」

這一年，香港經歷了嚴峻考驗，去年6月，香港爆發「修例風波」，曠日持久的社會動盪牽動着全國人民的心，習近平主席去年底一個半月內三次會見林鄭月娥行政長官，並在萬里之遙的巴西向國際社會表明中國政府的嚴正立場，寄託了對香港各界「共同把香港的事情辦好」的殷切期望，林鄭月娥行政長官帶領管治團隊及香港警隊恪盡職守，止暴制亂，表現出非常時期的非常勇氣；以在場各位為代表的愛國愛港同胞齊心協力「護法治，反暴力」，彰顯了香港社會的正義力量。

今天的香港還沒有完全走出困局，但從更長的歷史維度看，從南海小漁村到國際大都會，香港的發展從來不是一帆風順；作為一種前無古人的制度探索，「一國兩制」在實踐中也不可避免會遇到各種新情況，新問題，我們要看清歷史大勢，保持堅定信心，相信沒有任何力量能夠阻擋香港「一國兩制」事業的步伐。

中聯辦主任駱惠寧（左）指，止暴制亂仍是最緊急任務。（羅君豪攝）

任何政治光譜都應認同一國 珍惜兩制

各位嘉賓，各位朋友！

新的一年，香港如何再出發？ 習近平主席視察澳門時特別強調「家和萬事興」，在新年賀詞談到香港時又語重心長地說，「沒有和諧穩定的環境，怎會有安居樂業的家園！」鑑於目前香港的局勢，我想說，止暴制亂，恢復秩序仍然是香港當前最為緊迫的任務，我還想說，珍惜香港這個家，是所有真正關心香港，愛護香港的人的共同心聲，共同期盼和共同責任。

讓我們共同珍惜香港這個家，發揮好「一國兩制」這一最大優勢。 鄧小平先生當初提出「一國兩制」構想，就是要在對香港恢復行使主權的前提下，最大程度地保留香港的特色和優勢，保持香港長期繁榮穩定。十九屆四中全會將一國兩制作為國家治理必須長期堅持的十三條顯著優勢之一，充分體現了中央對實施「一國兩制」的信心和決心堅定不移。實踐告訴我們，「一國兩制」堅持得 好，香港就能贏得發展機遇，獲得成長空間；「一國兩制」堅持得不好，香港就會紛爭不止，亂像不斷，最終危害的是絕大多數香港同胞的共同利益，根本利益，長遠利益。 不管什麼樣的政治光譜，都應形成這樣的共識，認同一國，珍惜兩制，是香港同胞的福祉所繫，也是香港明天的希望所在，我們相信，堅守一國之本，善用兩制之利，香港未來一定能寫下「香港好，國家好；國家好，香港更好」的嶄新篇章。

駱惠寧與林鄭月娥祝酒。（羅君豪攝）

讓我們共同珍惜香港這個家，守護好法治文明這一核心價值。「和氣致祥，乖氣致異」，香港雖然有着不錯的家底，但也經不起折騰，去年以來的社會動盪已經造成香港經濟 續衰退，嚴重影響市民生活，香港是一個多元社會，對一些問題存在不同意見甚至重大分歧並不奇怪，但不能走極端，更不能搞暴力，一家人之間有商有量，再大的事情 都好解決；突破了法治和文明的底線，對社會只會帶來災難性破壞。香港同胞有崇尚法治的良好傳統，我們相信，只要愛國愛港力量團結齊心，18萬公務員履職擔當，社會各界共同努力，堅決維護法治這一核心價值，堅定支持特區政府依法有效施政，香港這個家就一定能讓我們繼續引以為傲。

讓我們共同珍惜香港這個家，實現好繁榮發展這一美好心願，習近平主席2017年視察香港時特別強調，「我們既要把實行社會主義制度的內地建設好，也要把實行資本主義制度的香港 建設好。」沒有比祖國更希望香港好的了。 中央作出建設粵港澳大灣區重大決策，推動香港參與「一帶一路」建設，就是為了幫助香港突破發展瓶頸，鞏固和拓展原有優勢，為香港同胞特別是青年朋友提供發展機遇，搭建成長舞台。 香港青少年是中華民族大家庭的兒女，也是中華民族復興，香港社會繁榮穩定的重要力量，真心希望香港青年能樹立國家觀念，香港情懷，國際視野，在參與國家發展，推動香港發展中把握自己的 未來，我們相信，早日從政治霧霾中走出，早日在聚焦發展上破題，香港一定能夠在背靠祖國，面向世界的更大格局中再創輝煌。

駱惠寧引用《獅子山下》的歌詞「拋棄區分求共對」，籲香港人團結建設香港。（羅君豪攝）

引《獅子山下》歌詞籲「拋開區分求共對」

各位嘉賓，各位朋友！

我到香港十二天，作為香港這個家的一員，已經感受到了家人的親切。 回望過去，不同語言，不同信仰，不同習俗的人們相聚獅子山下，「拋開區分求共對」，攜手為香港這個家打拼奮鬥，才有了今天璀璨的香江傳奇，當前，儘管局勢還沒有 完全穩定，但香港精神一直在，香港優勢仍然在，國家支持始終在，我們對香港這個家重回正軌，早日復元充滿信心。

新的一年，香港中聯辦將帶着真誠和真情恪盡職守，與廣大香港同胞一道，把香港這個共同的家園建設得更加美好！

祝福香港，祝福香港同胞。

謝謝大家！