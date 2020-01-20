【1.19】劉頴匡昨晚被捕　今遭改控阻差辦工及違不反對通知書

民間集會團隊昨日原定（19日）舉辦「天下制裁」遊行，惟遭警方反對，上訴亦被駁回，最終只能在遮打花園舉行集會。不過，集會期間卻爆發警民衝突，最終活動被腰斬。 團隊發言人劉頴匡昨晚會見傳媒後被警方截查，並以「煽動群眾情緒」及「違反不反對通知書」為由將他拘捕，帶至灣仔警署。團隊今早（20日）表示，律師與劉頴匡會面後，指警方更改控罪為「阻差辦工」和「違反不反對通知書條件」。

劉頴匡昨於灣仔會見傳媒後，遭警方到場拘捕。（資料圖片/羅家晴攝）

劉頴匡昨晚表示，他宣布終止集會前，糾察曾收到警民關係組通知，指附近有衝突發生，惟現場太擠迫難以處理，故他們知會警方後，立即呼籲市民盡快向金鐘站方向離開。惟劉頴匡指，有便衣警員在未有出示委任證下突然進入遮打花園，要求他終止集會，他強調，若對方願意出示證件，他們將會合作宣告終止集會，但幾經擾攘、引來圍觀後，他才願意快速展示委任證。

港島總區高級警司吳樂俊今早則表示，昨日集會開始後短時間內已經有人堵路及四處破壞。警方認為主辦方無法控制秩序，故派員進入集會場地，要求終止集會。吳樂俊強調，警民關係科人員多次與劉頴匡開會，直言對方不會未見過相關警員，批評對方故意刁難，最終令警員受襲。