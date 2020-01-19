【1.19】警員遇襲 　政府發聲明強烈譴責：離開現場仍被不停毆打

民間集會團體今日（19日）在中環遮打花園及遮打道行人專用區舉行「天下制裁」集會，最終釀成衝突。期間有2男1女警民關係組警員圍毆至頭破血流。 政府對事件強烈譴責，指受傷的警務人員並沒有防暴裝備，遇襲後即使已經離開現場，仍然繼續被多名暴徒以棍和其他武器不停毆打，形容是「無法無天的暴行」。又呼籲所有參與集會或遊行的市民與暴徒劃清界線，在集會完結後盡快依從警方指示離開現場，以免成為暴徒的幫兇。

政府晚上發聲明指有警務人員今日(19日)被多名「暴徒」蓄意襲擊，引致頭部嚴重受傷，政府發言人強烈譴責這些無法無天的暴行。

發言人表示，遇襲警務人員當時正在與集會負責人商討集會事宜，突然被多名「暴徒」無故襲擊，又指警務人員並沒有防暴裝備，遇襲受傷後已經離開現場，仍然繼續被多名「暴徒」以棍和其他武器不停毆打。認為這些暴力襲擊行為令人髮指。

發言人又表示，「暴徒」在集會期間和完結後，在中區一帶進行破壞，堵塞道路、縱火、並襲擊警務人員。行為嚴重阻礙中區一帶交通，令多處路面及欄桿等公共設施破損，擲磚及縱火等行為更威脅在場市民安全。警方強調絕對不會容忍這些暴力行為，會嚴正執法和進行調查工作，將「暴徒」繩之於法。

發言人強調，「暴徒」每次都利用和平進行的公眾集會或遊行進行掩護，進行破壞工作和襲擊行為。呼籲所有參與集會或遊行的市民與這些「暴徒」劃清界線，並要注意自身安全，在集會完結後盡快依從警方指示離開現場，以免成為「暴徒」的幫兇。