【立會選舉】黃定光擬退下火線　政協黃英豪獲「加持」選進出口界

立法會選舉今年9月大執位，多名資深議員料退下火線，包括已連任四屆進出口界議員的民建聯黃定光，他過往多次聲言會交棒，最終還是再坐一會，來到2020新年代，或許是時候改變了？ 進出口界議席一直由中華出入口商會（中出）協商產生，據聞中出領導層近日已敲定接班人選，由發起「保公義撐修例大聯盟」的全國政協委員、中出副會長黃英豪接任，意味另一副會長、「虛位以待」多年的許華傑，將無緣晉身議會。 不過，有業界人士指黃英豪近年才「回歸」商會，與進出口界關係不算十分密切，由他代表業界能否服眾仍有待觀察。

反修例風波中，黃英豪（右三）發起「撐修例大聯盟」並擔任召集人，知名度更高的港區人大代表陳勇、吳秋北反而成為「配角」。（資料圖片

黃英豪撐修例頻曝光

今年70歲的黃定光，2004年起出任進出口界立法會議員，一直連任至今，過去曾打算交棒予「徒弟」周浩鼎、許華傑，但最後均無下文。不過，隨著黃定光年事已高，加上選舉操盤人希望推動建制派專業化、年輕化，去年開始為進出口界換人鋪路，力谷本身是律師的全國政協委員黃英豪，包括由他出任「保公義撐修例大聯盟」召集人，站在前台爭取曝光率，一些知名度更高的建制派如吳秋北，反而成為「配角」。

另一名中出副會長、前進出口界議員許長青之子許華傑，本是熱門人選之一，有業界人士指，許華傑服務進出口商會多年，熟悉業界情況，亦一直跟「象哥」在立法會「學嘢」，而且許華傑人緣甚佳，不少商會中人、特別是年輕一群，均支持他更上一層樓。據聞，有業界人士曾向商會「大佬」反映，希望選出一名更熟悉業界的人擔任代議士，惟黃英豪獲有關方面「加持」，只能「無奈接受」。

黃定光接受查詢時承認，中出傾向支持黃英豪出選進出口界，但仍要經商會通過。

黃英豪出身律師世家，其父親是著名律師黃乾亨，胞姊是偏向泛民的前灣仔區議會主席黃英琦，二人政治立場大為不同。黃英豪曾出任臨立會議員，開始為人熟悉源於十多年前多次出手打救面臨破產的上市公司，惟近年捲入官非被控行賄，最終獲判無罪，一度轉趨低調。

民建聯立法會議員黃定光。（資料圖片）

周浩鼎失去區議員資格，無法循超區連任立法會。（資料圖片）

周浩鼎尋求連任 只能轉戰地區直選

有民建聯中人指，該黨經歷區選大敗後，立法會議席亦受牽連，例如區議會（一）功能界別議席注定成為民主派囊中物，若黃定光退下火線，由無政黨背景的黃英豪接棒，民建聯又少一席，故近日有人建議黃英豪加入民建聯。民建聯周二（20日）舉行中委會，其中一項議程將談及選舉。

中出今次拍板支持黃英豪，亦間接封死去年在區選落敗的周浩鼎、轉戰傳統功能界別的去路。早在2016年，已傳出黃定光會交棒予周浩鼎，但周浩鼎最後決定參加超區選舉，若今次因區選敗選而「翻兜」進出口界，商會未必接受；若要延續議員生涯，周浩鼎只能參加地區直選，但不論是新界東還是新界西，要黨友願意讓位亦非易事。